Posibilidades para mantenerse estables en estos tiempos

La gente está enojada, rebelada, hay aislamiento, internaciones superadas.

Se diversifican las causas de tanto enojo, pero, ¿estamos analizando todas las variables?

Creo que la falta de vacuna debería ser el factor de enojo fundamental.

Tal como se ve en la pirámide de Maslow, se deben satisfacer las necesidades básicas, para desear otras.

La acción debería orientarse solo a comprar vacunas. Sin ellas

aparecen la depresión, tristeza, impotencia, pérdidas económicas.

La falta de vacunas , junto a la pérdida del empleo produce rebelión, odio.

El estrés social no tratado impacta en lo económico y social.

La Argentina todavía no tiene datos acerca de los efectos psicológicos.

No es difícil de imaginar, mientras en otros países vuelven a normalizar la vida.

Desde la psicología es prioritario actuar sobre las creencias de los argentinos porque, a pesar, del evento que estamos viviendo, se puede aumentar las defensas del organismo, transformando nuestros pesares en una lucha por mejorar nuestro clima diario.

Para esto la Psicología Positiva viene trabajando hace tiempo.

