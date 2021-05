No estamos en 1933, pero a veces se parece

El cofundador de Hamas Mahmud Al – Zahar dio una entrevista a un medio británico esta semana, luego que comenzara el alto al fuego. Compartimos la mayoría de sus respuestas. “Hamas obtuvo la victoria por su capacidad de tirar nuestros cohetes a áreas israelíes densamente pobladas”. ”La novedad más importante en esta última guerra es el grado de superioridad que logramos atacando blancos israelíes en lugares muy importantes, y que la mayoría estuvieran superpoblados”.

El periodista inglés le dijo a al-Zahar que lanzar cohetes contra población civil y que también cayeron entre la población civil en Gaza, es un crimen de guerra. Al-Zahar le mintió al periodista frente a cámaras diciéndole que esa afirmación era falsa y que Hamas disparó sólo desde la frontera, lo cual no fue aceptado por el corresponsal de Sky News, a lo que Al -Zahar le replicó que “Hamas no tiene nada contra las comunidades israelíes sino contra la ocupación y la agresión”.

Sigamos con más respuestas del líder de Hamas: ”Nosotros no podemos invertir todos nuestros fondos en la población porque debemos hacer los túneles y tener armas para defendernos de la agresión”. Quizás la pregunta más importante del periodista inglés fue:”¿Tiene el Estado de Israel derecho a existir?”. Y Al-Zahar contestó rápido y contundente: “No. ¿Por qué? Nosotros somos los dueños de toda esta tierra. Es bien conocido que todo es tierra del Islam”. Increíblemente el periodista pregunta al final de la nota si Hamas estaría dispuesto a tener conversaciones de paz con Israel y recibió una respuesta lógica y congruente de parte del cofundador de Hamas: “Su pregunta es irrelevante”.

La inmediatez que imponen los sistemas comunicacionales actuales hacen que la opinión pública pero también los tomadores de decisiones escuchen o lean o vean sólo lo más reciente, y de allí hagan juicios de valor. A pesar de las declaraciones tan contundentes de Al Zahar hace tan pocos días, igual hay quienes apoyan por acción u omisión el terrorismo de la organización y los crímenes de guerra que plantea el periodista de Sky News. China es el apoyo más emblemático con el anuncio hace 48 horas de una ayuda económica a Hamas de un millón de dólares y 200 mil dosis de una de sus vacunas contra el coronavirus. Por supuesto que un millón de dólares no resuelve nada en la población de Gaza pero como dijo Al Zahar, será dinero que utilizarán en armas o infraestructura para seguir atacando a civiles israelíes. Y las 200 mil vacunas serán sólo para los que pertenecen a Hamas y Yihad Islámica y sus entornos, no para la población civil. Pero a China no le importa, como tampoco a Venezuela o a Irán, con la diferencia que China juega más fuerte: no sólo apoya a Hamas sino que enfrenta a Estados Unidos y, por supuesto, Israel no le preocupa mucho por lo que se ve a simple vista.

Nada de lo que Al Zahar dijo hace unos días es nuevo u original. Hace 6 años, en una entrevista con la agencia EFE, también habló del conflicto. En ese momento hubo un llamado a elecciones por parte de la Autoridad Palestina, que al igual que hace tres semanas, se canceló. Al Zahar dijo a EFE: “Nosotros representamos a la resistencia, no nos importa si representamos o no a la mayoría”. “No buscamos controlar la Administración y no nos importa que gobierne Al Fatah, ya les hemos dado el gobierno de consenso, con todos sus ministerios. No nos preocupan las elecciones, mientras que nadie toque la resistencia”. “Abbas tiene que irse. Y no solo Abbas, también la OLP tiene que disolverse. Ni representa a los refugiados que están fuera ni a la mayoría de los que están aquí”. “¿Qué diferencia hay entre Abbás y Jonathan Pollard?. Ambos espiaban para Israel”. ”Tanto Abbas como la OLP tenían un proyecto, que era establecer un Estado palestino, y ahora el 60 por ciento de Cisjordania está en manos de los colonos, así que han fracasado. Cuando un Gobierno fracasa, debe abandonar”.

Hace 6 años, Hamas ya decía con claridad cuáles son sus objetivos, y antes también. El Consejo de Seguridad y el Consejo de DDHH ¿no leyeron lo que dijo Al Zahar o simplemente avivaron su fuego, confrontaron sus intereses, miraron para el costado, y redactaron enciclopedias de resoluciones no vinculantes contra Israel mientras Hamas decía y dice que Israel no existe y la Autoridad Palestina sabe que puede desaparecer de la noche a la mañana arrasada por Hamas?

La contestación a la larga pregunta es sí. En momentos que estamos saliendo al aire, está reunido en sesión extraordinaria el Consejo de DDHH. De los 47 Estados miembros, están entre los convocantes, China, Venezuela, Bolivia, México. Se convocó para tratar “la grave situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado”, y con un borrador de resolución que solicita la creación de un nuevo mecanismo de investigación que investigará las acciones llevadas a cabo tanto en Israel como en los territorios palestinos desde el 1 de Abril del 2001, incluyendo la “discriminación y represión sistemática basada en la identidad de grupo”. El rol de la comisión será el de documentar y recoger evidencias y presentar un informe anual al Consejo y la Asamblea General.

Esta propuesta de resolución es unilateral, porque determina de antemano los resultados. Se centra deliberadamente en Israel e ignora la existencia de un grupo terrorista que ataca a población civil de Israel y cuyo líder proclama una y otra vez que Israel no tiene derecho a existir.

Pero ¿por qué no hacer la reunión y tomar una resolución y crear un nuevo ítem que se dedique a denigrar a Israel y pagar honorarios astronómicos a burócratas que harán informes de acuerdo a intereses creados y seguir incitando al odio cuando eso le sirve a sus intereses de potencias que desprecian los derechos humanos y la libertad? Porque eso es lo que sucede alrededor de este circo. Al omitir deliberadamente mencionar siquiera la existencia de Hamas, no sólo lo avalan sino que alientan a la ola de antisemitismo que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que en estas últimas dos semanas ha derivado en violencia inédita en varias ciudades de Estados Unidos, de Europa y un gran despliegue verbal antisemita en América Latina desde las redes y desde lo peor de la política.

Cuando esta propuesta de resolución se apruebe por esas mayorías entre automáticas y cómplices, se habrá dado un paso más por parte de esos gobiernos para avalar las declaraciones de Al Zahar que hoy hemos compartido con ustedes, y que dan impunidad ni más ni menos que al terrorismo.

