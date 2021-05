Presidente Alberto Fernández, con respeto, le queda grande

En una entrevista concedida a CNN en español y emitida el último sábado, el presidente argentino opinó, entre otros, sobre la guerra que Israel sostiene con el Hamás. “Y si hay un grupo terrorista, como dice Israel, que lo ataca, también frente al terrorismo hay que guardar proporcionalidad en la reacción, los argentinos lo sabemos”.

El director de nuestra emisora le remitió el siguiente whatsapp al presidente Fernández:

Estimado presidente, Le adjunto dos notas que tal vez sirvan para ampliar su perspectiva respecto al gobierno integrista del Hamas. Por un lado, la del embajador Koncke jefe de gabinete de la OEA y en segundo término la de Haim Yelin (nacido en Argentina) ex jefe de la zona de Eshkol (bombardeada desde hace décadas por Hamas) y ex parlamentario israelí.

En la última se enterará que los soldados del Hamas son entre 30.000 y 50.000 (dispuestos al martirio como una meta) que se sostienen con los recursos que reciben de Qatar e Irán y con ese dinero a casi 300.000 personas en la franja de Gaza y someten a la miseria a un millón y medio de gazatíes.

Con gusto le puedo ofrecer toda la documentación respaldatoria. Hamas no se asemeja a ninguna organización terrorista que haya conocido en Latinoamérica, Montoneros, Tupamaros, Mir, Farc, etc.

Lo saludo afectuosamente.

En la editorial de hoy se reflexiona sobre los dichos del Primer Mandatorio Argentino.

