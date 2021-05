Netanyahu en conferencia de prensa: “No toleraremos más ataques esporádicos de cohetes”

Aproximadamente medio día después de que entró en vigor el alto el fuego, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió al mediodía (viernes) que a partir de ahora habría una “nueva ecuación”: “Si Hamas cree que sufriremos ataques esporádicos de cohetes, está mal. Responderemos con una intensidad diferente, declaró en la conferencia de prensa que se llevó a cabo desde Tel Aviv. También hubo declaraciones del Ministro de Defensa Beny Gantz y del Comandante en Jefe del Ejército, Aviv Kochavi, además del jefe del Shin Bet, Nadav Argman.

“Cuando nos embarcamos en una operación, establecí su objetivo principal: restaurar la paz mientras se establece la disuasión”, dijo Netanyahu. Decir que hicimos cosas atrevidas e innovadoras, sin ser arrastrados a riesgos innecesarios. Si tuviéramos que ir al fondo lo haríamos, pero pensé que esta vez frente a la meta que nos marcamos podríamos lograr mejores resultados en otras formas más seguras”. “Al comienzo de la operación”, continuó Netanyahu, “dije que Hamas sufriría daños con los que no había soñado. Y eso es exactamente lo que sucedió. Esto es lo que hicimos: Primero, despojamos de las armas ofensivas del túnel. Cuando Hamas trató de atacarnos esta vez, se encontró con un muro de hierro, un muro de hormigón. Hamas sabía que en la superficie, si intentaba entrar en nuestro territorio, se incendiaría, por lo que trató de construir túneles terroristas bajo tierra para penetrar en nuestro territorio. Esto es lo que hicieron los terroristas en Eitan Cliff. Querían infiltrarse en los comedores de los kibbutzim y pensaron que también podrían hacerlo esta vez. Que están bloqueados por el muro de acero “.

Según el primer ministro, se trata de un “muro inteligente, con sensores, con capacidad de detección y alerta. Cada vez que intentaron acercarse, fueron destruidos bajo tierra, incluso en los últimos momentos de esta operación. Todos los recursos y años de trabajo, que fueron invertidos por Hamas en los túneles ofensivos se fue por el desagüe “.

“Hamas ya no puede esconderse y este es un gran logro para el Estado de Israel. No solo destruimos más de 100 km del sistema subterráneo “metro”, hemos demostrado ser una trampa mortal para los terroristas. “Este es un gran logro para las FDI y un logro que ningún ejército en el mundo ha logrado hasta la fecha”. Según él, las FDI eliminaron a 25 figuras importantes de Hamas: “Un comandante de brigada en Gaza es la recepción para un comandante en jefe. Eliminamos una parte importante de la línea de comando de Hamas y la Jihad Islámica. Cualquiera que no haya sido eliminado lo sabe hoy que nuestro largo brazo puede alcanzarlo en cualquier lugar;

Netanyahu continuó enumerando los logros de la operación: “Derribamos nueve torres terroristas y docenas de casas de comandantes. Ninguna de ellas es una estructura inocente. Estas son las oficinas de Hamas, la sede de Hamas y los depósitos de armas. Hamas pensó que dispararía contra Jerusalén y las ciudades de Israel y responder con “negocios como de costumbre”. En cambio, recibió 11 días y noches de grandes golpes que cambiaron las reglas del juego, no toleraremos más ataques esporádicos de cohetes hacia las ciudades israelíes”. “Ellos ya conocen la destrucción que se han infligido a sí mismos”, continuó el primer ministro. “Siempre salen de los túneles, los agujeros y las cavernas y se jactan, pero saben lo que se dañaron a ellos mismos. Saben que los llevamos años atrás”.

Netanyahu agradeció al presidente estadounidense Biden: “Hemos hablado seis veces en los últimos días. Reiteró inequívocamente el apoyo sin reservas de Estados Unidos a la “autodefensa de Israel”. Sobre el tema de los presos y desaparecidos, dijo: “Los resultados del operativo crean mejores condiciones para completar la tarea de devolverlos a casa”. En sus comentarios, Netanyahu dijo: “No nos olvidamos de los residentes de la frontera con Gaza y de la ciudad de Ashkelon, que absorbió mil misiles. Necesitan más protección y más beneficios económicos y los recibirán”. En cuanto a la violencia en las ciudades mixtas dentro de Israel, el primer ministro dijo: “Cualquiera que prenda fuego a sinagogas, saquee tiendas, destruya propiedades, pagará un alto precio por ello. Exijo que los líderes árabes condenen el acoso a los judíos. Nadie tomará la ley en sus propias manos, ni árabes ni judíos. Nadie. Somos un estado de derecho y somos un solo estado”.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, habló a continuación: “Se acabó y no pagaremos. Las fuerzas de seguridad y las FDI bajo el mando del Comandante en Jefe del Ejército han demostrado en los últimos días las poderosas capacidades de inteligencia y ejecución en la historia del Estado de Israel . Logramos todos los objetivos operativos que nos propusimos. Sus capacidades se remontan a años atrás: en primer lugar, destruimos la clandestinidad, eliminamos a más de 200 operativos terroristas, incluidos los de alto rango; logramos frustrar los planes de Hamas de llevar a cabo ataques de infiltración. Hamas se sorprendió. Se arrepienten profundamente de lo que hicieron ellos mismos. Pero su sorpresa no es la nuestra. “En este punto, el acto militar ha terminado y ha llegado el momento de la acción política”, agregó Ganz. “Sobre las ruinas de las casas de importantes figuras de Hamas y la demolición de más de 100 km de túneles terroristas, debemos construir una realidad diferente. Un acto político no significa acuerdos rápidos, sino el inicio de movimientos a largo plazo que debilitarán a los extremistas y fortalecerán y conectarán a los moderados y los fortalecerán. Hablé con los líderes de los países árabes moderados. No te pierdas, no parpadees, no cierres la puerta abierta. Si no actuamos políticamente de manera rápida y correcta, ‘El guardián de los muros’ se registrará como una ronda más en el camino hacia la próxima operación “.

El Comandante en Jefe del Ejército, el general de división Aviv Kochavi, dijo: “Hamas cometió un grave error al disparar contra el Estado de Israel. No nos leyó correctamente y se encontró con una fuerza de asalto y defensas que no conocía ni esperaba. El ataque a Hamas y la Jihad Islámica es severo y se caracteriza por tres cosas: una alta tasa de ataque, objetivos de calidad y alta precisión. También le llevará mucho tiempo al enemigo comprender el alcance y la intensidad del ataque. Al mismo tiempo, hemos hecho grandes esfuerzos para no dañar a los no involucrados, dentro de los cuales opera el ejército terrorista de Hamas y la Jihad Islámica, en el lugar más poblado del mundo. “Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las FDI, está completo. Estamos dispuestos a actuar de nuevo con mucha fuerza en cualquier momento. Actuamos en esta operación de manera diferente. Terminó de manera diferente y para nosotros la secuela también debería ser diferente. Junto con todas las misiones en las que las FDI tuvieron éxito, una no se completó: devolver a los niños a casa. Estamos trabajando en este tema de manera enérgica y los logros de la operación deberían acelerar el proceso de su regreso. Esta es mi responsabilidad personal y el de los comandantes de las FDI. No descansaremos hasta completar esta tarea “.

El jefe del Shin Bet, Nadav Argaman, agregó: “Esta operación es el resultado de una cuidadosa preparación y un excelente trabajo de inteligencia de las FDI y del Shin Bet. No es similar a operaciones anteriores en términos del golpe a Hamas. Esta operación podría ser una operación que cambie la realidad, sujeta por supuesto a la forma en que nos conduzcamos a partir de ahora. Las reglas del juego han cambiado. Lo que fue no será. “Hamás antes de la operación actual no es como Hamás del día siguiente. El Shin Bet continuará operando en la Franja de Gaza y profundizará su infiltración de inteligencia”. “Paralelamente a la campaña en la Franja de Gaza, el Shin Bet trabajó en Jerusalén y Judea y Samaria para apagar las llamas. Nos aseguraremos de que los ciudadanos israelíes continúen moviéndose en cualquier lugar y en cualquier momento sin miedo. El hecho de que haya calma en el momento no significa que el problema no exista “.

A las 02:00 (de jueves a viernes), después de 11 días de combates, 12 muertos en el lado israelí, 232 muertos en el lado de Gaza, tres rascacielos destruidos y unos 4.000 cohetes disparados contra Israel: el alto el fuego con las facciones en la Franja de Gaza entró en vigor. El gabinete político-de seguridad aprobó anoche por unanimidad el cese de la Operación Guardián de los Muros, luego de una discusión que duró casi tres horas.

Hasta el comienzo del alto el fuego, los bombardeos desde Gaza continuaron sin cesar, y un intenso fuego en la Franja de Gaza poco después de la medianoche hirió a una persona con metralla, luego de un impacto directo. La última alarma antes de la tregua se escuchó a las 01:49 en varias localidades.

El bombardeo nocturno de proyectiles de mortero, en el que una imprenta fue golpeada directamente, llegó después de otro bombardeo antes de la medianoche y un tercer bombardeo antes de las 11 p.m. Posteriormente también se activaron alarmas, principalmente en localidades aledañas. Horas antes, durante la discusión del gabinete y antes del anuncio de un acuerdo de alto el fuego, se dispararon bombardeos desde Gaza hacia Ashdod, Ashkelon y la Franja de Gaza.

Sivan Gobrin desde Israel

