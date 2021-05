Yo vi el juego cruel y egoísta de Hamás en Gaza

Cuando nos calmamos comenzamos a analizar la situación. Se hizo evidente que el hombre quería que las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeran las casas de civiles. Y precisamente de eso estaba llena la pequeña calle, de civiles.

Quienquiera que fuese, Hamás, Iz al-Din al-Qassam o de otros, ellos sabían que el ejército israelí puede devolver el golpe en el mismo lugar desde el que se disparó el cohete. Afortunadamente para nosotros, el cohete no alcanzó su objetivo en Israel.

La segunda historia sucedió al medio día. Yo estaba sentado con otros periodistas en un café fuera de uno de los hoteles cerca de la playa. En tiempos de guerra, estos hoteles están ocupados por la prensa extranjera y algunas ONG. Cada hotel está lleno y en sus cafés muchos periodistas pasan su tiempo para discutir, escribir, editar historias o simplemente recargar los teléfonos. De repente vi a un hombre disparando un cohete de entre los hoteles. Era obvio que nosotros los periodistas nos convertiríamos en un objetivo. Si el ejército israelí hubiera decidido devolver el golpe, todos estaríamos muertos. ¿Qué haría Hamás? No sería sorprendente escuchar acerca del “cruel matanza del régimen sionista contra periodistas libres, inocentes e independientes”.

Para mí, esta provocación también estaba utilizando de forma premeditada, escudos humanos.

Mientras yo estaba entrevistando a la gente en las calles de Gaza, no pude conocer a alguien que hablara algo distinto de la propaganda oficial. Pero algunos palestinos, cuando estaban seguros de que el micrófono estaba apagado, me dijeron que ya no podían soportarlo, pero que tienen miedo. Nadie se atrevería a decir públicamente que Hamás está creando un infierno dentro de Gaza. Pero también estaban preguntando “¿y si no es Hamás?” El gobierno de la Autoridad Palestina no tendría ninguna autoridad allí. Así que, si no es Hamás, dicen, no podía ser alguien mucho peor. “La elección es entre el mal y el mal, no hay más”, dijo uno de ellos.

La realidad es mucho más complicada de lo que se puede ver desde la distancia.

