Una atleta ortodoxa israelí es la nueva cara publicitaria de Adidas

“El rabino Kalmin siempre me da consejos y le pregunté por esta campaña publicitaria, porque no me sentía cómoda haciéndola. Pero él me dijo que ser una figura inspiradora era lo mejor que podía hacer”, le contó a Ynet la primera deportista ortodoxa que participa de una campaña de este tipo. Deutsch fue la mujer israelí que logró el mejor tiempo de la maratón de Jerusalem en 2018 y en 2019 ganó la maratón de Tiberias, lo que la convirtió en campeona nacional y le valió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, en 2017 corrió la maratón de Tel Aviv mientras cursaba el séptimo mes de embarazo de su quinto hijo.

La falda larga y el pañuelo que cubren su cabeza cada vez que sale a correr convirtieron a Deutsch en una referente de muchas mujeres ortodoxas, tanto en Israel como en otros países del mundo. “Estoy shockeada por las repercusiones positivas. Yo soy la misma mujer de siempre, que hace lo que siempre quiso, pero me alegro ser una inspiración para muchas”, afirmó.

La atleta destacó que en sus círculos cercanos ortodoxos también abundan los elogios. “Me rodeo de una comunidad que me apoya, mi familia también”, expresó la mujer que nació en Estados Unidos y emigró a Israel en el año 2009. Actualmente reside en Beit Shemesh junto a su esposo y sus cinco hijos. Además de desempeñarse como deportista profesional, trabaja en la organización educativa “Olamí”.