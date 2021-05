Reino Unido: tuvimos sólo 4 muertos de COVID ayer

Radio Jai dialogó nuevamente con la Dra. Marta Cohen, destacada pediatra y patóloga argentina a cargo del área de farmacología del hospital de Sheffield. La médica fue nombrada por la Reina Isabel como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.

El Reino Unido ha anunciado que aplicará a su población el próximo otoño una tercera dosis contra el Coronavrus.

“Esto siempre se supo, porque el coronavirus estacional que provoca el resfrío común suele aparecer más de una vez durante el invierno y la misma persona se resfría en dos o más oportunidades. Con el Sars Cov 2 sabemos que las personas que sufrieron la enfermedad, a los tres meses han perdido ya la inmunidad y pueden volver a contagiarse. Y también sabemos que los que han tenido la enfermedad y fueron donantes de plasma, a quienes se estudia, pierden los anticuerpos a los tres meses. Entonces lo más probable era que hubiera que darse una tercera dosis. Lo que pasa es que los estudios de fase 4, que es el seguimiento por un año de los estudios de fase dos y tres, indicaba con más precisión cuándo caía la inmunidad. Hace dos o tres semanas supimos de voluntarios que habían entrado al programa en mayo o junio 2020, y ya estaban recibiendo la tercera dosis. En ese caso se les aplicó la vacuna modificada para cubrir las nuevas variantes. También se sabe que habrá que vacunarse una vez por año por lo menos. El encargado de la situación médica del Reino Unido indicó que se ofrecerá la tercera dosis a todos los mayores. Aquí el 92% de los mayores están ya vacunados, y el 74% de toda la población. Ya se está vacunado a los mayores de 16. Cuando se terminen los estudios de Moderna y Pfizer, se piensa dar la vacuna a los mayores de 12.

La vacuna modificada cubriría las variantes de Manaos y Sudáfrica.

Se ofrecerán dos opciones: dar la nueva vacuna modificada a todos, que cubriría estas variantes, o la tercera de las que ya se están utilizando.”

Radio Jai: ¿Cómo están hoy en Reino Unido y cuál es el efecto logrado con los planes implementados?

“El número de fallecidos descendió de 1820 personas a 4 en todo el país. Hubo un día en que hubo solo 1. Tuvimos un promedio de 2000. Pero se realiza un millón de tests rápidos diarios a toda la población, que son muy efectivos en las personas con síntomas, aunque el efecto en los asintomáticos cae al 58%.

Uno puede contagiarse y contagiar aun teniendo la vacuna. Toda la actividad se realiza afuera, clases, gimnasios, restaurants, etc. Se piensa que para Diciembre estará superada la pandemia en Reino Unido.

Se está hablando de un pasaporte para viajar por Europa. Con dos dosis de vacuna y un test negativo, no habría aislamiento. También han reacomodado a los países. Los viajeros de países rojos, como Argentina, Brasil, India, deben hacer el aislamiento en el hotel del aeropuerto. Si son de países coloreados con naranja, pueden aislarse en su casa, y si provienen de países verdes, como Portugal, no necesitan aislamiento. Ya estamos pasando a una próxima etapa. Pero es imprescindible que las vacunas lleguen a Latinoamérica y otros países que no las tienen.”

Radio Jai: En Argentina estamos teniendo 25.000 casos diarios.

Marta interviene, demostrando su conocimiento de la situación:

“Son más. Yo creo que el mundo desarrollado debe darles vacunas. Hay muchas dosis de Oxford sin usar en Europa. Se le hizo mucho daño a esta vacuna. Es triste e inmoral. Los países europeos tienen muchas de estas vacunas, que no las liberan, y han hecho que mucha gente no quiera vacunarse. Es la más barata, 4 dólares, porque se vende al costo. Aquí funcionó perfecto.”

Radio Jai: ¿Que nos toca en el futuro próximo en nuestro país?.

“Van a tardar más en recuperarse. No solamente Argentina sino Latinoamérica en general. No hay vacunas, no hay testeos ni hay conducta social. Esos son los tres pilares que ayudarían a contener la pandemia.”

“Ya se pronostica que habrá una tercera ola más pequeña aquí. Estimo que Argentina mejorará para el 2022. Los países están ayudando a India, donde la situación explotó. Lo mismo deben hacer con Latinoamérica. Los que tienen vacunas en demasía deberían ayudar a los países que no las tienen. Todas las que no se utilizan de AstraZeneca deben ser liberadas.

El virus muta, sobre todo en las personas mayores. No le sirve al mundo que vacunen en Estados Unidos a los jóvenes en las plazas, porque el virus se modifica generalmente en los mayores que se contagian. Y a esa población hay que atender.”

