Panfletos Antisemitas en Viedma

El centro de la ciudad amaneció con decenas de panfletos, impresos en hoja común y en blanco y negro, con frases que reivindicaban la acción de los nazis en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial.

Los panfletos contenían frases emitidas por su líder Adolf Hitler y otros de alta jerarquía en el régimen, frases que hacían alusión a la libertad y a la moral desde la visión nazi.

Pero además de la frase, el panfleto incluía la imagen del líder que la pronunciaba, y los signos de la Alemania del Tercer Reich, además de hacer alusión a una supuesta organización llamada “Alerta Nacional”.

Varias organizaciones repudiaron la acción, e inmediatamente la vincularon con el 44 aniversario de las Madres de Plaza de Mayo.

Uno de los que tomó la posta en Viedma fue el sacerdote Luis García. En un día tan señalado como el de hoy aparece por las calles este panfleto. 44 años de las marchas de madres de Plaza de Mayo. “Nunca puede venir nada bueno de los que intentan pensar y decidir por todos, y menos utilizando la violencia como forma de acción y control”, expresó García en sus redes sociales.

Agregó que “la uniformidad siempre es mala donde esté presente. Es enemiga de la libertad y la creatividad, de los colores y diferentes formas de pensar. No entiende de pluralismo, ni de verdades que se construyen colectivamente. No entienden de democracia y tampoco les interesa mucho. Son dueños de una verdad que imponen y que no deja de ser su verdad, muchas veces diezmada y mancillada”.

“La verdad se construye sobre bases diferentes de pensamiento, sobre el nosotros, sobre los que estamos, pero también sobre los que van y vienen. Sigamos apostando por la democracia. Es lo más saludable y es garantía de un futuro en armonía para nuestros hijos”, finalizó el sacerdote.

