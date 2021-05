Atentado terrorista: Dos israelíes en estado grave

Atentado terrorista hoy: En la tarde de hoy terroristas dispararon desde un vehículo contra civiles que se encontraban en una parada de autobús en la zona de Samaria.

Tres jóvenes israelíes fueron heridos en el atentado, dos de ellos de forma grave.

El atentado ocurre en medio de un día de duelo nacional por la terrible tragedia acontecida en el Monte Meron.

Soldados de combate adicionales de las FDI reforzarán la División de Judea y Samaria por la situación. Continuaremos operando contra el terrorismo, fue el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Several Palestinian groups, including Hamas, Islamic Jihad and PFLP, welcomed the 'heroic' shooting attack at Tapuah junction: 'The resistance will continue and the rifle is ready to defend Jerusalem and Al-Aqsa.'

