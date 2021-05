Los representantes terroristas de Teherán en Gaza intensifican los ataques contra civiles israelíes

Hamas y la Jihad Islámica Palestina han atacado a civiles israelíes con un mayor volumen de lanzamiento de cohetes esta semana que en rondas anteriores de conflicto. Un análisis más detallado muestra por qué las tácticas y armas en evolución de los dos grupos terroristas representan una amenaza mayor, pero también demuestra la efectividad de la tecnología israelí, en particular el sistema Iron Dome, para salvar las vidas de miles de israelíes que de otro modo podrían haber sido asesinados.

Según un análisis publicado por The New York Times , se lanzaron 470 cohetes desde Gaza en las primeras 24 horas del conflicto esta semana, “en comparación con un pico de 192 cohetes por día en 2014 y 312 en 2012”. Hasta el viernes, grupos terroristas en Gaza habían lanzado más de 2.000 cohetes contra Israel, incluso a Jerusalén, Tel Aviv y otros centros de población. Del total de cohetes lanzados, el porcentaje de ataques de largo alcance contra Tel Aviv aumentó a más del doble en comparación con una ronda similar de ataques en 2014.

Hamas y PIJ claramente querían abrumar el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel e infligir el mayor número posible de muertos a civiles israelíes. Si no fuera por Iron Dome, miles podrían haber resultado heridos o muertos. Hasta el viernes, ocho israelíes habían sido asesinados.

El desempeño de Iron Dome en esta reciente ronda de violencia parece reflejar su éxito en conflictos anteriores, interceptando aproximadamente el 90 por ciento de los cohetes que se dirigían hacia áreas pobladas. Israel a veces decide no interceptar cohetes entrantes cuando su trayectoria sugiere que no amenazarán vidas o infraestructura crítica.

Las impresionantes capacidades de Iron Dome son de interés para Estados Unidos, que ha comprado dos baterías Iron Dome. El Ejército de los EE. UU. Puede implementar los sistemas a finales de año. El servicio también está llevando a cabo un “desempate” a finales de este año para determinar, entre otras cosas, si el Ejército de los EE. UU. Utilizará componentes del sistema Iron Dome para su capacidad de protección contra incendios indirectos de próxima generación.

El éxito de Iron Dome no es poca cosa dado el volumen y la amplia gama de cohetes que Israel ha enfrentado, incluida una nueva munición revelada esta semana: el cohete Ayyash 250.

Las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas, dieron a conocer el Ayyash 250 el jueves, llamándolo su “cohete más poderoso”. El grupo afirmó que había lanzado los cohetes hacia el aeropuerto Ramon, ubicado al norte de Eilat en el sur de Israel. Según los informes, los cohetes cayeron en una zona despoblada fuera de la ciudad y no causaron heridos ni daños.

Según los informes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se sorprendieron por el alcance del cohete, que voló más de 200 kilómetros. Según The Times of Israel , las FDI creían anteriormente que los cohetes del grupo terrorista no podían alcanzar más de 160 kilómetros.

El cohete lleva el nombre de Yahya Ayyash, un ex fabricante de bombas jefe de las Brigadas al-Qassam responsable de la muerte de muchos israelíes. Finalmente fue asesinado en una operación selectiva de Israel en 1996.

Mohammed Deif, el jefe militar de las Brigadas al-Qassam, dio la orden de utilizar el Ayyash en un intento de impedir que las aerolíneas internacionales operaran en Israel. Las FDI han intentado matar a Deif en numerosas ocasiones, incluso en 2014.

Las Brigadas Al-Qassam también emplearon otros cohetes, incluidos el SH-85, J-80, A-120, S-40 y Q-20. Los números en sus nombres normalmente indican sus rangos máximos en kilómetros.

El grupo terrorista lanzó cohetes A-120 en Jerusalén el lunes, lo que marca la primera vez que Hamas ataca la ciudad con cohetes desde 2014. Los cohetes impactaron en una casa pero no causaron heridos. El SH-85 fue utilizado contra el Aeropuerto Internacional Ben Gurión el miércoles, según el grupo.

El A-120 lleva el nombre de Raed al-Attar, y el SH-85 lleva el nombre de Muhammad Abu Shamala, ambos comandantes de las Brigadas al-Qasssam asesinados por las FDI.

Por su parte, PIJ afirmó que lanzó 100 cohetes contra Tel Aviv, Ashdod, Beersheba y otras ciudades. Uno de ellos fue Ashkelon, una ciudad israelí cerca de Gaza en el Mar Mediterráneo. PIJ afirmó que lanzó cohetes Badr-3 en la ciudad de aproximadamente 140.000 personas.

Hamas y PIJ han desarrollado muchas de estas capacidades de cohetes con la ayuda de la República Islámica de Irán. Ese es un hecho incómodo para la administración Biden, que actualmente está involucrada en negociaciones que pueden resultar en un acuerdo con Teherán que proporciona miles de millones de dólares en alivio de sanciones y no tiene disposiciones para restringir el apoyo del régimen a los grupos terroristas.

Independientemente, Israel se enfrenta hoy a amenazas de cohetes y misiles que brindan una vista previa de las amenazas de fuego indirecto que enfrentarán las fuerzas estadounidenses en el futuro. Por el bien de la seguridad tanto israelí como estadounidense, Washington y Jerusalén harían bien en fortalecer sus esfuerzos de investigación y desarrollo militar para adelantarse a las crecientes amenazas.

Joe Truzman es analista de investigación en Long War Journal de FDD

Bradley Bowman es director senior del Centro de Poder Político y Militar

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai