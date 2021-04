Situación del teatro por la pandemia del Coronavirus

Conversamos con Carlos Rottemberg, empresario y productor teatral de nuestro país, con vasta trayectoria en el área de la cultura, para conocer la situación de las salas teatrales en estos tiempos de pandemia.

Rottemberg se alineó en relación a un lema que se sostiene en la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales: ” defender el trabajo y cuidar la salud”, lo que implica moverse tratando de mantener un equilibrio bastante delicado, ya que en todo el mundo, la actividad teatral en particular y artística en general, es una de las más fuertemente perjudicadas por la pandemia de coronavirus.

El empresario explicó a Radio Jai que,- si bien las salas Teatrales lograron abrir sus puertas en noviembre de 2020-, hubo un enorme trabajo puertas adentro para construir la puesta en forma de protocolos sanitarios y de seguridad en las salas, durante los nueve meses en que estuvieron cerradas.

“Se trabajó muchísimo para minimizar los riesgos, y si las salas que están abiertas es porque cumplen con todos los requerimientos necesarios”.

“El aforo es la parte que se ve; esto es, la distancia entre personas, alcohol en gel, control de temperatura, modos de salida de los espectadores. Pero está lo que no se ve, que ocurre fundamentalmente en terrazas y sótanos. Son reformas muy costosas, de aireación y reciclado de aire, por ejemplo. Si hoy hay una sala abierta, es porque tiene filtros especiales, y tiene garantizada una entrada de aire exterior de 40 cc por hora y por persona. Las salas que no pueden solventar esto económica o técnicamente, no pueden abrir”.

Respecto del aforo, afirmó que el verdadero aforo no es el reglamentado sino la presencia efectiva del público, al decidir asistir a una sala teatral.

Carlos Rottemberg mencionó que las salas están cerradas hasta el 30 de abril, según el DNU dictado por el Gobierno Nacional, y sostuvo que la posibilidad de maniobrar con los vaivenes de la pandemia en su rubro, se la dio su comunicación fluida con las comunidades Teatrales de todo el mundo, lo que permitió anticiparse y poder armar el equilibrio necesario entre salud y actividad teatral.

Acerca de la posibilidad de recibir algún tipo de subsidio, el productor manifestó que han recibido distintos tipos de ayuda proveniente de diversas instancias del Gobierno Nacional.

Acerca de la novedad que trajo la pandemia, la proyección de obras Teatrales por streaming, Rottemberg afirmó que el no consume proyecciones por vía virtual, y como no le interesa tampoco lo produce. “Soy chapado a la antigua, me gusta el cine en el cine y el teatro en el teatro”. Así, evocó el programa de TV “Teatro como en el Teatro”, – antecedente del streaming-, que si bien era exitoso no reemplazo nunca a la actividad teatral.

“El teatro es una tarea artesanal, una experiencia en vivo, de comunión entre el actor y el público, en un solo momento y en un solo lugar. Lo que allí se genera es irremplazable”.

Por DA/RJ