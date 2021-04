Ataque sirio en el sur de Israel: “Alguien está tratando de calentar las cosas”

Hoy a la madrugada, cerca de la ciudad israelí de Dimona cayó un misil sirio que afortunadamente no causó daños mayores ni dejó heridos en un marco en que comenzaban las conversaciones con Marruecos para llegar a un acuerdo histórico de paz.

Radio Jai dialogó con Matty Zwaig, analista internacional, quien dio más detalles al respecto y se refirió al panorama político israelí.

“No creo que haya pasado demasiado, es más simbólico que otra cosa, pero es grave de cualquier manera”, en referencia al misil sirio. “Por orden de arriba desde Irán probaron a ver qué pasa si tiran un misil desde el más largo alcance hacia el sur de Israel, por supuesto en forma general apuntaron a que sea cerca del centro nuclear de Dimona”. “Lo que sucedió es un cambio de política, alguien está tratando de calentar las cosas desde el punto de vista de las relaciones que se dan desde Siria y eso preocupa al sistema militar y a la clase política israelí”, expresó Zwaig.

Sin embargo, es llamativo que un proyectil que viajó casi 300 kilómetros no haya sido detectado con anticipación. “Hay distintos tipos de misiles, de intercepciones y de defensas de Israel”. “En este caso no se interceptó o no se quiso interceptar de la misma manera que cuando se tiran muchísimos misiles desde Gaza y no se gasta dinero en bajarlos a todos cuando se ve que alguno va a caer en medio del desierto o de algún lugar despoblado”.

Por otro lado, el analista se refirió a las conversaciones que Israel mantiene que con Marruecos para llegar a un acuerdo de paz entre naciones. “Un acuerdo de paz se va llevando a cabo en distintas etapas. Nunca dejaron de existir relaciones con los marroquíes, incluyendo miles y miles de turistas israelíes que salían en grupos organizados cada año, no solo gente de origen marroquí, sino israelíes en general”. “Hay relaciones de exportación, de importación, y se van a ir subiendo de a poco los niveles hasta que se llegue a una paz plena”.

Este tipo de acuerdos no solo incluyen la no guerra, pero a diferencia de la paz con Egipto, las relaciones con Marruecos son mucho más fluidas. “Egipto es un capítulo totalmente diferente, la paz es con los gobernantes y no con el pueblo, porque hay muchísima gente analfabeta y que solo ve las cosas a través del prisma de la religión”, explicó Zwaig. Además, afirmó que las relaciones serán más cálidas cuando haya “un cambio de educación en el pueblo”.

Explicó las posibilidades de Benjamín Netanyahu de continuar al mando del Estado de Israel. “A Netanyahu le cuesta a tal punto formar gobierno que ya de lo único que habla es de las quintas elecciones”. “Vive en una frustración constante, y ahora está haciendo distintos trucos para llamar a elecciones, pero rápidas y solo para primer ministro, como si alguien realmente va a consentir en algo así”.

Finalmente, concluyó: “Lo que va a suceder si nada revolucionario pasa, es que en diez días el mandato va a pasar a la mayoría del grupo de cambio de Yair Lapid, que va a tener más posibilidades de las que tuvo Netanyahu”.

