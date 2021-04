Qué está pasando en Israel: covid, crisis política e Irán nuclear

Shaul Hochberger, periodista basado en Israel comenta en Coffee Break a los oyentes de Radio Jai, cual es la situación actual en el estado judío en lo que respecta a la liberación de restricciones contra el coronavirus, la crisis política interna que atraviesa el país y las crecientes tensiones con Irán.

Con respecto al primero de los tópicos tratados, Hochberger dice que el levantamiento de las limitaciones impuestas por el gobierno para ralentizar los contagios de covid se siente como “volver a vivir”. Explana que por primera vez en un año los chicos volvieron a las escuelas la jornada completa y que las “reservas naturales [y] espacios verdes [están] atestados con una presencia masiva de la gente, que esperaba realmente este momento”. Además, agrega que “desde el domingo nos quitamos… los barbijos en los espacios abiertos” aunque todavía se mantiene su uso en interiores. De igual modo, enfatiza que aquello es posible debido a la gran tasa de vacunación conseguida por el Estado de Israel, dando el ejemplo de Rehovot, donde “el 90% de las personas mayores de 50 años han sido vacunadas”, y adicionando que en las cifras nacionales se puede ver la gran eficacia conseguida por la campaña de vacunación en que “el 92% de los pocos enfermos que hay hoy… es gente que no ha sido vacunada” y que ya “no quedan mujeres embarazadas internadas afectadas por el coronavirus”.

Por otro lado, con respecto a la crisis política que atraviesa a Israel, explica que “tras la cuarta vuelta electoral…. todavía no se ha conformado gobierno”. Hace referencia a los cambios inesperados en las negociaciones con el caso del día de ayer, cuando la Knesset votó la composición de la comisión ordenadora, la institución “que tiene la facultad de distribuir a los diversos diputados a las diferentes comisiones de la nueva Knesset”. Cuenta, que se esperaba que la propuesta del Likud ganara la votación, pero que “a último momento Mansour Abbas [el líder] del partido árabe Ra’am terminó votando en contra… favoreciendo al bloque… de Yesh Atid de Yair Lapid”. Hochberger expone que tal resultado podría considerarse una “victoria táctica” para el bloque llamado por algunos de “izquierda o unidad nacional”. A pesar de ello, “todo sigue en manos de Bennet y de Mansour Abbas”, dado a que el apoyo de este último no está asegurado para ninguno de los dos bloques. El periodista, explica que esto se debe a que es probable que el voto en contra de Abbas se deba a que “Smotrich [el líder del partido Sionista Religioso, aliado de Netanyahu] estuvo permanentemente declarando que no va a unir filas con este partido árabe que apoya… permanentemente al terrorismo”.

Por último, en cuanto al incremento de las tensiones con Irán, el entrevistado explica que “todavía Israel oficialmente no ha dicho nada de lo ocurrido en la planta nuclear de Natanz”, haciendo referencia a un corte de energía que habría dañado la planta más importante de desarrollo atómico del país persa; a pesar de ello, “fuentes informativas le adjudican a Israel ese operativo”. Agrega que, “según algunas fuentes [el ataque] demoraría todo este proceso de obtención de armas nucleares de 9 meses a un año, pero esto no está confirmado aún”. Es importante aclara que como comenta Hochberger, Israel está continuamente controlando las fuerzas de Irán en la región: “Hay permanentemente ataques de la Fuerza Aérea israelí en territorio sirio, tratando de evitar permanentemente un posicionamiento firme allí de las fuerzas leales a Irán”.

