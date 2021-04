La TV iraní censura a una mujer por exhibir sus piernas en un partido de fútbol

Ocurrió durante el partido Tottenham-Manchester United de la Premier League inglesa, que contó con una árbitro asistente que vestía los pantalones cortos reglamentarios. Más de 100 veces se interrumpió la transmisión.

El partido entre el Tottenham y Manchester United, correspondiente a la Premier League inglesa, se retransmitió en Irán con una censura masiva: más de cien veces se cortaron las imágenes para evitar que se vieran las piernas de una mujer.

Las autoridades televisivas iraníes evitaron que se exhibieran las piernas de Sian Massey-Ellis, la árbitro asistente que desempeñó su rol con pantalones que dejaban ver sus rodillas. Cada vez que la mujer aparecía en escena, la pantalla mostraba imágenes de espectadores, tomas generales del estadio o las calles aledañas.

Según un grupo de derechos civiles iraní, la decisión tuvo como objetivo evitar que los espectadores vieran las piernas de Massey-Ellis como consecuencia de las leyes islámicas del Estado, que tienen jerarquía legal bajo la teocracia que rige en el país.

Desde 1979, cuando tuvo lugar la Revolución Islámica en Irán, rigen estrictos códigos de vestimenta para las mujeres. El hijab es obligatorio para las mujeres, que además deben usar ropa holgada. Si no lo hacen pueden ser consideradas como delincuentes y arrestarlas hasta por 60 días.

My Stealthy Freedom, un grupo que lucha contra las leyes machista en Irán, asegura que los censores de televisión se vieron sorprendidos cuando comprobaron que la asistente era una mujer y que vestía pantalones cortos. “La censura está en el ADN de la República Islámica de Irán. No deberíamos normalizar esta práctica. Esta no es nuestra cultura, sino la ideología de un régimen represivo”, reiteró la organización.

Al final del choque uno de los comentaristas bromeó asegurando que esperaba que los aficionados hubieran disfrutado del “espectáculo geográfico” que les habían mostrado durante el partido.