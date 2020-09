Maccabi Tel Aviv, Bnei Yehuda juegan para empatar

El final de ida y vuelta marca el palpitante derbi • El doblete de Rukavytsya ayuda a Mac Haifa a vencer a Beersheba

Maccabi Tel Aviv y Bnei Yehuda empataron 2-2 en el Bloomfield Stadium en un entretenido derbi de Little Tel Aviv durante el fin de semana en la acción de la Premier League de Israel.

Los últimos 10 minutos del juego vieron al Maccabi recuperarse de un déficit de 1-0 y tomar brevemente la delantera con goles de Maor Kandil e Itay Shechter, pero Allyson Dos Santos encontró el empate justo a tiempo para dividir los puntos.

Bnei Yehuda se hizo con el marcador inicial en el minuto 20 cuando Dor Jan anotó contra su ex equipo gracias a una asistencia de Dan Mori, ya que los anfitriones subieron 1-0. El marcador se mantuvo así hasta el minuto 80 cuando el defensa del Maccabi Kandil recibió un pase de Dan Bitton en el área y pegó el balón en la portería para empatar 1-1.

Tres minutos después, el amarillo y azul tomó la delantera cuando Ben Bitton encontró a Shechter en el área mientras el delantero veterano le daba a su equipo una ventaja de 2-1. Sin embargo, Dos Santos cabeceó un córner perfecto en el minuto 89 cuando cada equipo tomó un punto.

“Estoy muy decepcionado con los resultados de nuestros dos partidos”, dijo el entrenador del Maccabi, Giorgos Donis. “No tiene sentido que nuestros oponentes anoten de esta manera. Estoy muy molesto con mis jugadores. Intentamos cambiar las cosas en la segunda parte, pero fuimos muy blandos. No podemos darles a nuestros oponentes oportunidades tan fáciles ”.

El entrenador de Bnei Yehuda, Elisha Levy, tenía una perspectiva diferente del partido.

“Pensé que jugamos bien”, dijo Levy de su lado. “Jugamos contra un muy buen equipo y supimos prepararnos bien. Pudimos atacar bien y tuvimos muchas ocasiones de marcar. Estoy feliz de haber podido regresar una vez que Maccabi tomó la delantera y nos merecíamos el punto ”.

Por otra parte, el Maccabi Haifa derrotó al Hapoel Beersheba por 3-1 en el estadio Sammy Ofer cuando el entrenador de los Verdes, Barak Bachar, derrotó a su ex equipo por primera vez en un juego de liga.

Nikita Rukavytsya anotó su primer gol del juego cuando recibió un pase perfecto de Sun Menachem en el área y lo colocó en el gol de Ohad Levita para una ventaja de 1-0 en el minuto 23.

Itamar Shviro empató a los visitantes incluso en el minuto 59, pero Rukavytsya ayudó a Haifa a recuperar la ventaja tres minutos después, mientras que Yanic Wildschut agregó un tercer gol en el minuto 73 para ayudar a los Verdes a los tres puntos y la victoria.

“Cada victoria es importante y el personaje que vimos hoy fue muy importante”, explicó Bachar. “Regresamos inmediatamente después de que cedimos un gol. Sé que tenemos que ser mejores, más agresivos y tenemos que mejorar en todos y cada uno de los partidos ”.

El entrenador de Beersheba, Yossi Abukasis, también habló sobre el juego.

“Volvimos una vez y empatamos el partido en 1-1, pero cuando cedimos el segundo gol se nos salió el aire. Presionamos y jugamos duro, pero no fue suficiente. Ambos equipos son buenos, pero aún tenemos que hacer que nuestro equipo juegue unido ”.

Mientras tanto, Ashdod SC blanqueó al Hapoel Tel Aviv 2-0 cuando el ex Red Roie Gordana orquestó la victoria con un gol y una asistencia en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv.

La escuadra de la ciudad portuaria tomó una ventaja muy temprano cuando Gordana asistió en el disparo de Sagiv Yehezkel después de solo 19 segundos de juego cuando Ashdod le quitó el balón a Emanuel Boateng en el medio campo.

Gordana agregó un marcador de seguro tardío en el tiempo de descuento de la segunda mitad cuando golpeó el balón en un arco vacío para sellar la victoria con el portero del Hapoel, Ernestas Setkus, fuera de su red.

“Anotamos en los primeros segundos y en los últimos segundos y era importante ganar después de la derrota de la semana pasada”, dijo el entrenador de Ashdod, Ran Ben Shimon. “Somos un equipo mucho mejor de lo que jugamos, pero construir el carácter como lo hicimos hoy es importante”.

El técnico de Tel Aviv, Nir Klinger, se arrepintió de la derrota de su equipo.

“Tratamos de hacerlo todo de derecha a izquierda después de que abandonamos el gol inicial, pero nos faltaba calidad en la delantera”, dijo Klinger. “Creamos suficientes oportunidades para ganar o al menos empatar el juego. Pero simplemente no tenemos la calidad en este momento “.

Además, Ironi Kiryat Shmona y Hapoel Haifa empataron 1-1 mientras los equipos dividían los puntos en la capital del norte.

Lucio dio la ventaja a los anfitriones con un elegante penalti a los 20 minutos después de una mano en el área de Raz Nachmias. Sin embargo, los Nachmias compensaron su error al ayudar en el gol de Nes Zamir en la segunda mitad, ya que cada equipo tomó un punto.

“Deberíamos haber marcado cuatro o cinco goles solo en la primera mitad”, dijo el frustrado entrenador del Kiryat Shmona, Kobi Refuah. “Un equipo fuerte necesita mantener el liderato, especialmente después de una excelente primera mitad. El resultado es decepcionante porque tuvimos ocasiones, pero me preocupa que cediéramos un gol que no deberíamos haber permitido ”.

El entrenador del Hapoel Haifa, Haim Silvas, también reflexionó sobre el sorteo.

“Nuestro rival era mejor que nosotros y estaba claro que así era desde la primera mitad. Cuando vimos que solo estábamos abajo 1-0, les dije a los jugadores que la suerte estaba con nosotros a pesar de nuestro desempeño y que teníamos que aprovechar la oportunidad ”.

Maccabi Petah Tikva derrotó 2-0 al Hapoel Kfar Saba en el Estadio Moshava para ganar su segundo partido consecutivo al comenzar la temporada.

Guy Hadida anotó un penalti a los 15 minutos para dar a los anfitriones una ventaja de 1-0 tras una mano de Sodiq Atanda en el área.

La escuadra de Guy Luzon duplicó la ventaja en la segunda mitad cuando Mohammed Hindy envió a Tai Baribo un magnífico pase en profundidad que este último puso detrás de un indefenso Itamar israelí cuando Petah Tikva se llevó los puntos.

“Siempre soy optimista y les dije a los jugadores que tenemos que ir a todos los partidos con el objetivo de ganar”, dijo Luzón después del concurso. “No jugamos tan bien este juego y Kfar Saba merece algo de crédito, pero jugamos muy bien a la defensiva”.

“Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos”, explicó el entrenador de Kfar Saba, Amir Turgeman. “Pensamos que sería fácil, pero no fue así. Necesitábamos concentrarnos más en el ataque y no jugamos lo suficiente en defensa, es muy decepcionante ”.

A última hora de la noche del lunes, Maccabi Netanya se enfrentó a Bnei Sakhnin, mientras que el duelo programado Beitar Jerusalem-Hapoel Hadera en la capital se pospuso debido a preocupaciones de COVID-19.