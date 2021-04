La liga de fútbol israelí anunció que tendrá a su primer árbitro transgénero

En las últimas horas, se confirmó que el juez de la Primera División del fútbol israelí, Sagi Berman, se convertirá en el primer árbitro transgénero. El anuncio se hará público el martes en una conferencia de prensa.

Con 27 años, comentó que estuvo en transición los últimos meses. “Estoy pasando por un proceso de reasignación de género. Desde hoy me llamo Sapir”, afirmó, y aseguró: “Quiero seguir en la profesión”.

Dentro de la liga israelí, es reconocida como una de las mejores arbitras, pero en los últimos encuentros se desempeñó como 4° árbitra debido a los tratamientos hormonales que recibió.

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Israel, por su parte, expresó su total apoyo a Sapir.

Además, pronto se someterá a una cirugía de reasignación de género, y ya cambió su nombre en su DNI. Las cirugías serán en Israel en el Hospital Tel Hashomer.

“Quería ponerme ropa de mujer y no sabía cómo decírselo a mi pareja”, cerró Sapir.

Fascinating news from Israel 🇮🇱:

Sagi Berman, an Israeli Premier League referee, announced that he is undergoing a process of becoming a woman, and changes his/her name to Sapir.

Wants to continue in the profession and has the full support from the IFA and the Referees Union. pic.twitter.com/KT5cG9V1pq

— Uri Levy (@Levyninho) April 25, 2021