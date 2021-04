Iom Hazikaron y covid en Israel

Luego del exitoso proceso de vacunación, Radio Jai dialogó con Gaby Astrovsky, periodista argentino en Israel, acerca de la campaña de inoculación y la vuelta a la normalidad cada vez más cercana en el Estado judío. Este fue su análisis:

“Es mi primer Iom Hazikaron y mi primer Iom Haatzmaut aquí en Israel, estoy tratando de salir de ese costado incomprensible de gente que no está acostumbrada a esto, cuando lo vi por primera vez fue bastante raro. Hace una semana Israel comenzó a vestirse de fiesta, es un país que empieza a recibir su día de independencia de una manera muy particular, de vestir las calles y de muchas banderas en los balcones, pero en el medio de eso se ubica Iom Hazikaron (Día de los Caídos), el día de mayor tristeza y de mayor recogimiento en honor a los que ya no están, es bastante raro el paralelismo”.

Astrovsky ahondó en sus declaraciones: “Desde que Israel comenzó el proceso de salida del tercer cierre, hace un mes, la situación hoy es de una normalidad casi total: los negocios, las empresas, las industrias y los restaurantes están abiertos casi al 100%, los niños volvieron al contagio, a partir del próximo domingo los estudiantes vuelven a curso completo y sin ningún tipo de capsula, el mismo día se levantará el uso mandatorio del barbijo en los lugares públicos al aire libre. La gente está viviendo en la normalidad, haciendo lo que uno quería”.

“El Iom Hazikaron de este año es notablemente distinto del del año pasado, la gente que no está de duelo pudo visitar el cementerio, en el día de mañana solamente las familias que están en periodo de duelo podrán visitar el cementerio y los actos se van a realizar durante la tarde de mañana con cierta normalidad, pero siguiendo los protocolos, con la etiqueta verde que indica a que lugares puede entrar quien dependiendo su condición de vacunado o de recuperado del COVID. Teniendo en cuenta esos protocolos, la situación ahora es de bastante normalidad en comparación con el año pasado”.

“Desde la semana pasada pueden ingresar familiares vacunados de primer grado de ciudadanos israelíes. Por otra parte, respecto al turismo en general, no está confirmado que se permitiría a partir del 23 de mayo, pero se está hablando porque se cae de maduro y también porque hay cierta presión del sector turístico, se espera que la apertura sea pronto pero no hay fecha confirmada”.

“El ministerio de Salud informa todos los días las cifras de coronavirus, tanto los nuevos contagios como los fallecidos, la realidad es que venimos con una tendencia a la baja que empezó hace tres semanas, ayer tuvimos 250 nuevos casos sobre 60 mil pruebas que se realizaron, venimos con una tasa de positividad del 0,4%. A nivel de vacunación, más de 5.300.000 personas tienen aplicadas la primera dosis, de las cuales más de 4.900.000 están inmunizados, la mitad de todo el país está vacunado. Además, están los recuperados del COVID y los menores a quince años que no se vacunan, lo cual aumenta el porcentaje de vacunados, ayer en el ministerio de Salud se hablaba del alcanzar la inmunidad de rebaño”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.