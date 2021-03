El buque carguero EverGiven ha sido reflotado con éxito en el Canal de Suez

Un carguero de más de 220.000 toneladas y 400 metros de eslora que estaba varado en el Canal de Suez desde el 23 de marzo, paralizando la navegación por el Canal y provocando atascos ha sido reflotado a las 04.30hs comunicó Inchcape Shipping Services, el proveedor de servicios marítimos. Según los últimos datos, más de 300 barcos se han apilado frente a los dos accesos al Canal de Suez, a la espera de pasar por la ruta.

El enorme porta-contenedores MV Ever Given, que bloqueó el Canal de Suez en ambas direcciones tras encallar en la zona el martes, ha sido reflotado y está siendo asegurado. Sin embargo aún no anunciaron cuando reabrirán la vía acuática. Son buenas noticias para el ámbito económico que está siendo muy afectado por el bloqueo.

Según Evergreen Marine Corp, que opera el MV Ever Given, el carguero se quedó atascado debido a los fuertes vientos que azotaron la zona el martes, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabi, dijo que las condiciones meteorológicas no eran la única razón posible por la que el MV Ever Given se quedó en tierra, y afirmó que una investigación podría descubrir otras causas, como un error técnico o de la tripulación.

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá (PMA) anunció que ha iniciado una investigación sobre la varada del buque de bandera panameña para determinar las posibles causas.

El Canal de Suez, conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo y es una ruta de transporte fundamental para el abastecimiento, ya que transporta alrededor del 30% de los contenedores de transporte marítimo del mundo y cerca del 12% del comercio mundial de mercancías. Una media de 50 barcos, muchos de los cuales transportan petróleo crudo desde Oriente Medio a Europa y Norteamérica, atraviesan cada día el Canal de Suez, de 190 kilómetros de longitud.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi

— Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021