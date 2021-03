Radio Jai dialogó con Guillermo Atlas, sociólogo y periodista argentino residente en Alemania, acerca de la situación de la pandemia en el país europeo y las nuevas medidas de protección implementadas por Merkel. Este fue su análisis:

“La tan temida tercera ola de la pandemia llegó a Alemania, lo que causó que ayer por la tarde Merkel se reuniera con los ministros de los distintos Estados alemanes, en términos argentinos los gobernadores de las provincias, para discutir que medidas tomar. Se evaluaron diferentes medidas, desde el confinamiento al toque de queda pasando por restricciones de contacto. Se había dicho que en caso que el número de infectados superara cien por cada cien mil habitantes durante tres días consecutivos, se implementaría el llamado ‘freno de emergencia”.

“En principio se decidió que desde el primero de abril hasta el cinco de abril se cierra todo, incluso el jueves santo estará todo cerrado, incluidos los supermercados y negocios de alimentos, pero como gran concesión van a abrir el sábado los supermercados, las estaciones de servicio, algunos negocios podrán trabajar como si fuese un día festivo. En cuanto a las reuniones privadas, solo se permiten entre miembros de dos grupos familiares, tampoco van a haber servicios religiosos presenciales durante Semana Santa, se desarrollarán de forma virtual, lo que enojó a la Iglesia luterana que dice haber tenido protocolos especiales”.

“Si bien la situación sanitaria no está en riesgo, los que más se alegraron por esta medida son los médicos de terapia intensiva. Cabe mencionar que las nuevas mutaciones del virus provocan que más gente joven se enferme, paradojas de una situación sobre la que se va aprendiendo en el empleo. Otra paradoja es que se les permitió a los alemanes viajar a Mallorca pero está prohibido el turismo dentro de la propia Alemania, entonces el sector turístico del norte alemán, entusiasmado por el turismo durante las festividades, se encuentra con que va a estar todo cerrado”.

“El gobierno federal y los Estados hicieron un llamado a la población alemana para que se abstengan de viajar, no obstante la gente decidió viajar igual, todos piden que se implemente una nueva ley de protección de la infección para que ajuste clavijas que sean más severas porque hay demasiados huecos dentro de la legislación y la gente se aprovecha de esto”.

Finalmente, concluyó: “La compra de vacunas se hizo a nivel europeo, Alemania no lo hizo por su cuenta, pero como Astrazeneca proviene del Reino Unido, no querían que se exporte mayor cantidad de vacunas de esta misma empresa al continente europeo, entonces hubo una especie de nueva guerra comercial entre los dos lados, actualmente las cosas están tensas. La UE ha hecho poco porque uno de los temores de los europeos siempre ha sido asumir responsabilidades, como no se sabe que va a pasar con las vacunas se pidieron pocas, no vaya a ser que tenga efectos nocivos. Por otro lado, la campaña de vacunación en Alemania es un desastre, recibieron la primera dosis el 9,3% de la población, mientras que solamente el 4,1% ha recibido las dos dosis”.

