Los ataques de Hamas: “Perdí la cuenta de los incendios de hoy”

Itzik Horn, desde Sderot, en el sur de Israel, nos brindó un informe sobre la terrible situación que se vive allí frente a los ataques de Hamás desde la Franja de Gaza.

“Perdí la cuenta de los incendios de hoy, no sé si ya van 25 o 30”, comenzó su relato Itzik quien contó que hay constantemente olor a quemado en todo el lugar, que trae el viento desde el mar. Dijo que la población está en tal estado de tensión, que hace unas horas, se produjo un incendio en un jardín de infantes y pensaron que había sido provocado por los globos incendiarios y que finalmente se trató de un cortocircuito.

Acerca del episodio con misiles, por el cual cayeron fragmentos, presumiblemente de “Kipat barzel (Cúpula de hierro) que provocaron heridos, Horn explicó que desde que se implementó el sistema de intercepción, el Comando de Retaguardia, siempre le pide a la gente que no salga a ver las intercepciones, porque corren peligro de recibir algún fragmento. Efectivamente cayeron en una casa, pero aún no se sabe si fueron fragmentos de Kipat barzel o del misil destruido en el aire.

La gente que vive en esta zona, lindera a la franja de Gaza, está muy cansada, señaló, que no se ve solución, que las promesas se incumplen, “hay un juego perverso entre Tzahal y el Hamás“, dijo y contó que el domingo, desde los tanques, apuntaron a puntos de observación de Hamás vacíos, y que también es cierto que dispararon balas de goma a los que se acercaban al alambrado (la frontera) a quemar llantas. La realidad es que no quedan claras las verdaderas intenciones, en este juego en el que parecería que Israel no quiere terminar con la cuestión.

Se dice que después de que se vaya el Hamas, el que venga, que podría ser la Jihad islámica, será peor. Se juega a que haya una intermediación egipcia, que Qatar mande la ayuda económica que realiza todos los meses, que en teoría dejará de enviar en septiembre, entonces -analiza Itzik- atacan a Israel para que presione a Qatar y Egipto, de modo que Qatar renueve el pago. Está cerrada la frontera, hace dos días que no pasan los camiones con combustible, lo que provocará que en dos días Gaza estará a oscuras.

En cuanto al accionar del Ejército, indicó que este recibe las órdenes de la conducción política, por lo que parecería que los juegos políticos están sobre las espaldas de los habitantes de la zona lindera con la Franja de Gaza.

Respecto del posible acuerdo entre Israel y EAU, dijo que resulta interesante ver las tres declaraciones del hecho en sí: Lo que se dijo en Israel, en Estados Unidos, en los Emiratos, y las versiones son para el uso interno de cada uno de ellos. Para Netanyahu es un acuerdo de paz, pero indicó que “acá no hay ningún acuerdo, porque Israel nunca estuvo en guerra con los Emiratos Árabes”, que lo que hay es un blanqueo de relaciones que existen desde 1994, por la cual hay delegaciones israelíes en los Emiratos, y también inversiones de ellos en Israel.

Por lo pronto, la anexión está cancelada, que es un punto clave para la firma del acuerdo. El presidente Rivlin ya envió al Principe Herdero de los Emiratos, una invitación oficial. “Formalmente, todavía no hay nada firmado”, finalizó.

