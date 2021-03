Lanzamiento de un cohete desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí

Tras el ataque con cohetes, el ministro de Defensa, Benny Gantz, interrumpió las conferencias y atendió las consultas de seguridad.

El grupo terrorista palestino Jihad Islámico con sede en Gaza publicó un video que muestra a sus miembros preparándose para disparar cohetes contra Israel.

No es la primera vez que Netanyahu tiene que refugiarse y recibe amenazas durante sus campañas electorales.

Video of the rocket launch from Gaza towards the city of Be'er Sheva this evening, while PM Netanyahu was visiting. pic.twitter.com/rcLmIu3eyA

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 23, 2021