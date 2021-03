La ejecución de los dos Eliahu

El 22 de marzo de 1945 murieron en la horca, en El Cairo, Egipto, Eliahu Beit Zuri y Eliahu Hakim, dos combatientes del grupo Leji (Lojamei Jerut Israel) acusados de asesinar a Lord Moyne, quien era el Ministro de Colonias del Imperio británico en el Medio Oriente.

El crimen tuvo lugar en la tarde del 6 de noviembre de 1944, cuando Walter Guinness, , Lord Moyne, regresó de su oficina a su casa en El Cairo. Los dos militantes del grupo terrorista Leji le tendieron una emboscada, Eliahu Hakim disparó contra la víctima hiriéndola de gravedad, mientras Eliahu Beit Zuri lo cubría. Los dos huyeron del lugar pero fueron rápidamente detenidos por un policía egipcio que acudió al sitio al escuchar los disparos. Moyne fue trasladado a un hospital y a las pocas hora falleció.​

El asesinato de Lord Moyne shockeó a la región y al mundo entero, era un prestigioso militar, empresario, un político del partido Conservador, amigo de W. Churchill, y un aristócrata irlandés-británico. Desde muy joven se había unido al ejército británico, participó en la Segunda Guerra Bóer, durante la Primera Guerra Mundial sirvió en Egipto y en la Península de Galípoli, y combatió en Bélgica por el que fue condecorado.

A partir de 1922 se desempeñó como ministro y viceministro en varios gobiernos. En 1929 se le concedió el título de barón, y a principios de 1944 fue nombrado Ministro para los asuntos del Medio Oriente. Si bien Moyne no simpatizaba del sionismo como Churchill, no era un oponente acérrimo del mismo. Sin embargo, durante la guerra, consideró necesario dejar intacta la política del ‘Libro Blanco’, que prácticamente prohibía la inmigración judía. Ya en 1941, Moyne argumentó en la Cámara de los Comunes británica que los judíos no eran una nación semita sino una mezcla de razas, y que los judíos de Europa deberían establecerse en lugares aislados, inclusive en Madagascar.

Según los registros de los líderes del Leji, el asesinato se llevó a cabo debido a que Moyne hizo todo lo posible para cerrar las puertas de Israel a la inmigración de los judíos que huían de la Shoá. Desde los tiempos de Abraham Stern, creador del grupo Leji, existía la idea de asesinar al Ministro de Estado británico para el Medio Oriente, ya que el hecho le daría ‘una lección a Gran Bretaña, una señal del levantamiento del pueblo judío contra el poderoso imperio y no cejar hasta lograr la independencia’.

Los encargados de la misión eran dos jóvenes inspirados en la ideología del Leji. Eliahu Beit Zuri había nacido en Tel Aviv en 1922, intentó estudiar humanidades en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero abandonó debido a la imposibilidad de pagarlos. En 1937 se incorporó al Etzel (Irgun Tzvaí Leumí), y durante la escisión del grupo, en 1940, pasó al Leji a participar en sus actividades. Por su parte, Eliahu Hakim había nacido en Beirut, Líbano, en 1925, en el seno de una familia judía libanesa. A la edad de 7 años se mudó a la Palestina del Mandato con su familia, creció en la ciudad portuaria de Haifa, y de adolescente se unió al Leji, luego ingresó como voluntario al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y enviado a El Cairo, luego desertó del mismo para realizar actividades antibritánicas en nombre de Leji.

El asesinato abrió un escandaloso conflicto en el seno del yshuv judío, las autoridades institucionales judías condenaron enérgicamente el crimen, se oponían férreamente al método terrorista del Leji de la eliminación de personas, mientras que el grupo de extrema derecha justificó el asesinato señalando que Lord Moyne era un claro anti sionista, y que actuaba con toda su energía para evitar que los judíos entraran en la Tierra de Israel. Según Leji, Moyne le dijo a Ben-Gurion que la Tierra de Israel no podía resolver el problema de los judíos, y había propuesto el establecimiento de un estado judío en Europa Occidental para después de la guerra, e incluso mencionó a Prusia Oriental como una tierra que podría usarse para este propósito, cuando los habitantes alemanes fueran expulsados.

Además, había tomado estado público las recomendaciones que dio Moyn al Eje británico en Turquía para que las autoridades turcas expulsen al barco de inmigrantes ilegales Struma a las aguas del Mar Negro. El Struma, era un barco destartalado con 800 refugiados judíos que huían de los alemanes hacia Israel, que fue hundido por un torpedo de un submarino soviético el 24 de febrero de 1942, muriendo casi la totalidad del pasaje.

En el juicio que se siguió a los dos imputados, Eliahu Beit Zuri alegó: ‘Miles de mi gente se ahogaron en un mar de sangre y lágrimas. Pero el capitán británico no los recogió en su barco. Los británicos se pararon en la cubierta y observaron cómo se ahogaba mi gente. Y si algunos lograron llegar a la orilla, los empujaron de regreso al mar para ahogarse…para nosotros, los que estamos sentados en la patria, que vemos todo esto, solo queda rendirse o luchar. Hemos decidido luchar’…

En su alocución, Hakim dijo: …. ‘Acusamos a Lord Moyne y al gobierno que representa de matar a cientos y miles de nuestros hermanos y hermanas. Los acusamos de robar nuestra patria y robar nuestra propiedad. ¿Dónde está la ley por la cual deben ser juzgados por sus crímenes? ¿A quién acudir en busca de justicia? Esta ley aún no está escrita en ningún libro de leyes, pero está escrita en nuestro corazón. Por lo tanto, nos vimos obligados a tomar la justicia en nuestras propias manos’…

Los dos Eliahu fueron juzgados ante un tribunal militar egipcio, sentenciados a muerte y ejecutados mientras entonaban las estrofas del ‘Hatikva’. Fueron enterrados en el cementerio judío de El Cairo. El 22 de junio de 1975, por iniciativa del entonces Primer Ministro israelí, Yitzhak Shamir, en el pasado uno de los máximos dirigentes del Leji, y que conoció a los dos jóvenes, repatrió sus cuerpos que fueron llevados a Israel como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con Egipto. Hakim y Beit Zuri fueron enterrados en el monte Herzl en una ceremonia militar

*Yehuda Krell es profesor de Historia Judía graduado en el Instituto Superior de Ciencias Judaicas, Bs. As., y profesor en Educación Judía con especialización en Historia Judía para niveles Medio y Terciario del Ministerio de Educación de la Argentina. Realizó estudios de posgrado en Israel.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.