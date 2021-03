“Las PASO son una aberración política”

Hugo Haime es analista político y en diálogo con Radio Jai, se refirió a algunos de los temas que ocupan la agenda política argentina, entre ellos, la decisión, finalmente, de realizar las PASO, elecciones previas a las legislativas de este año, y a la designación, del nuevo Ministro de Justicia, luego de la renuncia de Marcela Losardo.

Sobre el nombramiento de Martín Soria, Haime afirmó: “Va en consonancia con el planteo de Alberto Fernández del 1 de marzo, un planteo que el Presidente venía haciendo respecto de la necesidad de la depuración en la Justicia y de la reforma judicial. Fernández ya había presentado un proyecto de reforma judicial, en el período anterior, que está trabado en la Cámara de Diputados, y que ahora, está claro que el intento es de que este proyecto salga, ya sea por acuerdo en la Cámara, para lo que debería llegar a un acuerdo con la oposición, lo que sería “dificultoso”; o por la vía que el nuevo ministro ya está planteando, que es la de avanzar sobre el Fiscal de Estado, la Corte, armar tribunales intermedios entre los tribunales generales y la Corte.

Sobre el termómetro de la sociedad frente a la clase política, el analista dijo que hay un muy fuerte cuestionamiento al conjunto de la dirigencia política, sea oficialista o de la oposición.

“Si uno mira la imagen general de los dirigentes, estamos en problemas. Salvo el Presidente, que aún queda con algo de imagen positiva, y Rodriguez Larreta, el resto no se salva ni uno”.

Haime manifestó que en la sociedad empieza a haber cuestionamientos tales como: “son siempre los mismos”, “los problemas de Argentina no se resuelven”. Estimó que la pandemia y la situación económica genera un nivel de angustia importante y apresura el cuestionamiento.

Acerca de las PASO, el entrevistado señaló que “son una aberración política”, que en ningún lugar del mundo existe eso de que los ciudadanos tengan que opinar sobre “lo que pasa en la izquierda si uno es de derecha”; que son los afiliados a los partidos quienes toman las decisiones sobre los candidatos. Además, indicó que en las PASO vota menos gente que en las elecciones generales y, en segundo lugar, cree que en estas PASO va a votar aún menos gente que la habitual, en parte por el poco entusiasmo que genera la dirigencia política, y porque es, además, el tema de la pandemia, aunque ya se ha visto que en algunos lugares de Latinoamérica hubo igualmente comicios. De todos modos, Haime duda de que se realicen las PASO en los tiempos planteados, porque si se decide el cambio de fecha de las generales, las PASO no van a ser en agosto.

Sobre la incidencia del manejo sanitario en la Argentina, de que no haya vacunas suficientes, el analista consideró que ello va a influir seguramente a la hora de votar, porque sin vacunas la situación económica tampoco va a mejorar, pero que “eso no quiere decir que eso vaya a hacer perder las elecciones: tiene que haber alguien que enamore del otro lado”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.