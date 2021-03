Netanyahu: Israel tendrá muy pronto cuatro nuevos acuerdos de paz

Israel está en camino de hacer las paces con otros cuatro países de la región, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Traje cuatro acuerdos de paz y hay otros cuatro en camino”, dijo en una entrevista con Ynet. “Hablé de uno de ellos ayer”.

Uno de los líderes de la región lo había llamó el lunes por la noche y hablaron durante 45 minutos, dijo.

Netanyahu rechazó las acusaciones de que no asistió a un evento planeado del Likud en Ashkelon el lunes por la noche debido a la amenaza de lanzamiento de cohetes desde Gaza. Más bien, estaba hablando con el líder regional y, dado que no tiene buena recepción de teléfonos celulares en su vehículo blindado, en el camino a Ashkelon no habría podido realizar la llamada, dijo.

“No quiero que haya [cohetes] lanzados por mí y por un evento político, pero esa no fue la razón”, dijo Netanyahu. “Llegamos significativamente tarde … Visitaré Ashkelon y nos ocuparemos de su seguridad”.

Durante el año pasado, Israel normalizó las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Se cree que varios países están considerando hacer lo mismo, incluidos Nígeria, Mauritania, Indonesia y otros.

Los lazos entre Israel y Arabia Saudita se han estrechado en los últimos años. Netanyahu se reunió con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en noviembre y consideraron reunirse en Abu Dhabi la semana pasada. Sin embargo, el viaje de Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos se retrasó debido a un problema diplomático entre Israel y Jordania.

