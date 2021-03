La OLP dice que se pagan U$D 15 millones por mes en estipendios por terrorismo

El jefe de asuntos de prisioneros le dijo a TOI que en 2020 se pagaron hasta U$S 181 millones; Los pagos de la Autoridad Palestina a los presos de seguridad, las familias de los terroristas, ha generado críticas internacionales

Ramallah puede haber pagado hasta 600 millones de NIS (181 millones de dólares) en 2020 en salarios a los palestinos encarcelados por Israel por delitos de seguridad, incluido el terrorismo, y a sus familias, dijo el jueves un funcionario de la Organización para la Liberación de Palestina.

“Pagamos alrededor de 50 millones de NIS (15 millones de dólares) por mes en salarios”, dijo el comisionado de Asuntos de los Prisioneros de la OLP, Qadri Abu Bakr, en una llamada telefónica con The Times of Israel.

Ramallah tiene una política de larga data de compensar a los palestinos encarcelados por Israel por delitos de seguridad, así como a los heridos o asesinados por las fuerzas israelíes, incluidos los murieron mientras cometían ataques terroristas violentos.

Israel ha buscado durante mucho tiempo reprimir la práctica, que dice que fomenta el terror. Como exige una ley de 2018, Israel deduce el costo estimado de los estipendios de los ingresos fiscales que recauda cada mes en nombre de la Autoridad Palestina.

Abu Bakr no proporcionó de inmediato una cifra precisa para 2020 en su conjunto, pero estuvo de acuerdo cuando The Times of Israel sugirió una estimación de 600 millones de NIS (181 millones de dólares) para el año pasado, según el número mensual que había proporcionado. “Sí, es cierto”, dijo.

Una orden militar israelí impone sanciones a cualquier banco que permita a los palestinos cobrar los pagos. Después de varias demoras, la orden entró en vigencia a principios de 2021. Para evitar las sanciones, la OLP pagó los salarios de los presos con tres meses de anticipación a fines de diciembre.

Si bien la OLP había planteado previamente la idea de crear su propia institución financiera para evitar las sanciones israelíes, finalmente se descartó la idea como inviable. Tampoco se ha lanzado ninguna de las otras reformas para poner fin a los estipendios, que, aunque son populares en el país, durante mucho tiempo han ganado la condena internacional de Ramallah, pero se han hecho realidad.

“Todavía estamos estudiando el asunto, pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión al respecto”, dijo Abu Bakr.

Según Abu Bakr, alrededor de 7.500 prisioneros palestinos liberados reciben actualmente ayuda de la Organización de Liberación de Palestina. Otros 4.500 presos que siguen detenidos también reciben los sueldos.

Palestina Media Watch, una organización de derecha sin fines de lucro que rastrea la incitación en los medios palestinos, ha estimado previamente que la OLP pagó al menos 512 millones de NIS (U$D 159 millones) en estipendios para prisioneros en 2020.

Si bien la OLP no publica sus presupuestos públicamente, la organización sin fines de lucro llegó a su conclusión rastreando los documentos financieros publicados por la Autoridad Palestina. Según las presentaciones del Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina, la cantidad que la Autoridad Palestina transfirió a la OLP aumentó de 161 millones de NIS (50 millones de dólares) a 673 millones de NIS (209 millones de dólares) en 2020.

El Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina no respondió a las repetidas llamadas telefónicas ni a una solicitud de comentarios por escrito.

Los políticos israelíes han descrito los estipendios como un programa de “pago por asesinato” que recompensa a los atacantes. Debido a que la Autoridad Palestina distribuye más dinero por sentencias más largas en las cárceles israelíes, los encarcelados por los ataques terroristas más brutales reciben más fondos de Ramallah.

Los palestinos han argumentado que los estipendios son una recompensa por lo que consideran un sistema de justicia militar israelí injusto. Además de los que apoyan descaradamente el terrorismo armado contra los israelíes, muchos no creen en la versión israelí de los hechos que llevaron al encarcelamiento o la muerte de sus familiares y no se oponen a los pagos a ellos ni a sus familias.

Por Aarón Boxerman

Traducción de Alicia Weiss para Radio Jai

Fuente: Times of Israel.

