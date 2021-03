Coronavirus: Ministerio de Salud recomendará extender restricciones aeroportuarias

El Ministerio de Salud israelí recomendará extender las restricciones aeroportuarias más allá del 20 de marzo, señaló hoy el director general Chezy Levy.

“La historia del aeropuerto es complicada”, indicó Levy, y agregó: “Por un lado, a todo el mundo le gustaría que los cielos estuvieran abiertos, poder viajar, etc. Por otro lado, las mutaciones están en general en el mundo y algunas de ellas desafían enormemente a la vacuna. Por lo tanto, queremos limitar la entrada y salida de personas a Israel”. Asimismo, continuó: “Por el momento, las regulaciones son válidas hasta el 20 de marzo. Supongo que en el Ministerio de Salud recomendaremos extenderlas hasta que se aclare todo el tema de las mutaciones y su capacidad para resistir la vacuna”.

El marco actual permite que todos los israelíes entren al país y permite que aquellos que estén completamente vacunados o se hayan recuperado del virus salgan libremente. Sin embargo, el número de vuelos está severamente limitado ya que el Ministerio de Transporte autoriza solo 3.000 pasajeros entrantes por día.

Además, todos aquellos que deseen partir, que no estén vacunados y que no hayan obtenido inmunidad contra el virus, deben recibir un permiso de un comité gubernamental especial. Esto incluye a todos los niños menores de 16 años que no pueden vacunarse.

Tras la gran cantidad de solicitudes para que se permita viajar a los niños, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado el miércoles por la noche en el que decía que todas las solicitudes serán denegadas a menos que se ajusten a los criterios humanitarios excepcionales establecidos por el comité. Incluyen recibir tratamiento médico esencial, asistir al funeral de un familiar de primer grado y ayudar a un familiar de primer grado que no puede ser ayudado por nadie más.

Las regulaciones expirarán el 20 de marzo, tres días antes del día de las elecciones y una semana antes de la Pascua, cuando muchos israelíes viajan de vacaciones o para visitar a familiares en el extranjero.