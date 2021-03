Con 61 escaños un gobierno de derecha estaría en manos de Bennet

Aproximadamente una semana y media antes de las elecciones, Netanyahu tendría una coalición. El Likud con 30 escaños, 18 para Yesh Atid y 11 para Yemina de Bennet. Guidon Saar sigue bajando y estaría con 10 escaños.

Después de mucho tiempo, y muy cerca de las elecciones, el bloque de derecha alcanza los 61 escaños. Por un lado, esta es una buena noticia para el primer ministro Netanyahu, que refuerza la seguridad del bloque de la derecha, y que la posibilidad que no se logró en las tres campañas electorales anteriores es realmente alcanzable.

El logro es aún mayor cuando se llega a la mayoría en la derecha incluso cuando Kajol Lavan, Avoda y Meretz pasan el porcentaje mínimo para entrar a la Knesset.

Pero no todo es tan simple. 61 escaños para la coalición es posible para Netanyahu solo si Naftali Bennet se une a su gobierno, y según la agresiva campaña que ha estado llevando a cabo el Likud en los últimos días contra él, nada asegura que se sentaría en una coalición con el Likud.

Después de un largo período en el que se desarrollaron los combates por la derecha entre el Likud y Tikva Hadasha de Saar, parece que en esta carrera, otro equipo avanzó a la cabeza de las preferencias.

Una encuesta de “Israel Today” realizada a través del “Pool of Minds” dirigido por el profesor Yitzhak Katz, muestra que si las elecciones hubieran tenido lugar hoy, el Likud habría recibido 30 escaños. Yesh Atid, el segundo partido más grande, con 18. Luego Yemina de Bennet, que pasa a Tikva Jadasha con 11 escaños. Gideon Saar cae a un mínimo de 10 escaños y parece estar perdiendo impulso. Shas, según la encuesta, recibe 8 escaños y el Yaadut Hatora 7. El partido Tzionut Hadatit se eleva a 5 escaños.

Según la encuesta, los partidos oscilantes de la izquierda pasan el porcentaje mínimo: Avoda con 6, Kajol Lavan obtiene 5 mientras que Meretz pasa con 4 escaños. La Lista Conjunta recibe 9 escaños, mientras que el RAAM no supera el porcentaje mínimo, e Israel Beiteinu recibe 7 escaños.

Sobre la cuestión de la capacidad para el cargo de primer ministro, Benjamin Netanyahu sigue liderando con un 37%. Seguido por Yair Lapid con un 19% de apoyo. El 21% no sabe. La encuesta examinó cuál es el tema más importante que debe abordar el próximo gobierno. La crisis económica ocupó el primer lugar. El 53% cree que este es el tema más importante. Crisis de la corona en segundo lugar con un 18%. Las divisiones en la sociedad se marcan como el problema más importante entre el 15% de los encuestados, mientras que el problema nuclear y político iraní se coloca al final de la lista de prioridades con un 4% cada uno.

El tema legal también está firmemente sobre la mesa, aunque ningún partido lo ha convertido en su tema principal en estas elecciones. Cuando se le preguntó quién debería decidir sobre la promulgación de leyes, la Knesset o el Tribunal Superior, el 52% respondió que la Knesset es quien decide. El 38% dijo que es el Tribunal Superior y el 10% no lo sabe. Al analizar los resultados, y como era de esperar, los partidos de derecha están más a favor de la autoridad de la Knesset. Los partidos de izquierda prefieren el Tribunal Superior. Entre los votantes de Tikva Jadasha, el 46% prefiere la soberanía del Knesset sobre el Tribunal Superior.

¿Y la restricción de cadencia? El primer ministro Netanyahu ha estado en el cargo de manera ininterrumpida desde 2009, además de tres años más en la década de 1990. Resulta que el 62% cree que ese precedente no debe volver a repetirse y que el mandato del Primer Ministro de Israel debería ser limitado. El 27% cree que el mandato del Primer Ministro no debe restringirse. 11% no lo sabe. Entre los votantes del Likud, el 55% cree que el mandato del primer ministro no debería restringirse. El 32% piensa que debería haber un límite.

En el período previo a las urnas que están a punto de abrirse, y dada la multiplicidad de partidos, los límites entre derecha, izquierda y centro parecen haberse desdibujado por completo. La encuesta examinó cómo se define el público israelí, sin división partidista. La encuesta muestra que la mayoría del público se define a sí mismo como de derecha o de centro derecha. El 37% dijo que tenía razón. El 21% se definió a sí mismo como centro-derecha. El 20% se colocó en el centro. El 8% de centroizquierda, mientras que el 11% se definieron como izquierdistas. Incluso entre quienes se definen a sí mismos como “laicos” hay una mayoría de derecha. 28% de ellos a la derecha. 23% centro derecha. El 27% se definió como centro. El 13% de centroizquierda y solo el 7% se definieron como izquierdistas.

Sivan Gobrin desde Israel

