“El alma está necesitando muchas caricias en estos tiempos”

Con su nuevo espectáculo cada vez más cerca, Radio Jai dialogó con Julia Zenko acerca de esta nueva presentación en el Teatro Picadero y la situación del sector artístico en general.

“Fue durísimo el 2020, pero por suerte empecé a tener shows con el público, tan importante para los que estamos arriba de un escenario. Siempre elegí cantar en vivo, más que grabar un disco, me hace muy feliz poder cantar con el público presente”.

“Es el mismo show que hicimos con Nacho Abad en Mar del Plata y Necochea, lo que nos valió un Estrella de Mar”. “No hay que dejar de ver la realidad, pero sí meterse dentro de uno y buscar esa luz interna, tratar de estar bien con uno mismo, no dejar de ver las cosas difíciles que nos suceden pero no perder el eje con nuestra luz interna que todos debemos tener. Uno cuando está tan angustiado se va apagando y lo ideal sería poder ayudar a que las cosas mejores, siempre estoy presente cada vez que me convocan para ir a cantar tratando de dar felicidad y esperanza a través de mis canciones”.

La prolífica cantante habló sobre los protocolos de sanidad en donde se presenta: “El público es diverso y entiendo que haya gente, parte de mi público que integran el grupo de riesgo que le da temor ir a teatros, pero es importante decir que los lugares donde yo voy a cantar están perfectamente organizados y sanitizados. Por suerte mucha gente está perdiendo ese miedo a salir ya que la música, el arte y el teatro son mimos para el alma y

“Estuve haciendo dos presentaciones en el Torquato Tasso con Guillermo Fernández en donde la gente come, toma algo, pero son lugares totalmente sanitizados donde se invierte para que no haya peligro. Siempre están presentes las condiciones necesarias para cuidarnos tanto a nosotros como al público”.

Finalmente, concluyó: “Los artistas estamos pasando por momentos muy difíciles, yo habitualmente me presento con tres músicos pero ahora será solamente con uno, hay una necesidad imperiosa de poder volver a trabajar”.

Julia Zenko se presentará el 19 y 26 de Marzo a las 22:30 en el Teatro Picadero con su nuevo disco “Vuelvo a ser luz”.