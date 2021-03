Jai Costa Rica: La herencia judía sefardita local

Esta semana tuvimos el privilegio de contar con el Dr. Yaacov Rodríguez, quien es odontólogo, jazan, fue estudiante de una Yeshiva en Jerusalem y además es el líder de la comunidad Beit Shalom en Costa Rica, ante sus conocimientos en materia histórica sobre la llegada de los judíos sefaradim al país realizamos una entrevista para conocer un poco más sobre el asunto.

Hizo referencia sobre la herencia sefaradí en Costa Rica por medio de cuestiones como el lenguaje; haciendo alusión que hay palabras del vocabulario común costarricense que proviene de esa herencia, como lo es la popular palabra “descocherar” cuando algo se daña y cuya raíz viene de “Des Kosherar” o dejar de ser kosher, así como otras contenidas en la literatura costarricense como las reflejadas en el libro “Concherías” del escritor Aquileo Echeverría donde palabras como “acuantá” (hace un rato), “mercar” (vender), entre otras aparecen reflejadas y muestran un poco de esa tradición judía sefardita de los primeros habitantes costarricenses, territorio que además sería uno de los más olvidados por la corona española, lo que daría un refugio para los “nuevos cristianos” (marranos) que pudieran retomar sus, costumbres y prácticas religiosas de alguna forma.

En el segundo bloque de la entrevista comentó acerca de las dificultades para establecer un estudio serio sobre el origen sefaradí de los costarricenses, pensando principalmente en que muchos de los testimonios no fueron dejados por escrito, sino que pasaron de boca en boca entre los familiares y que muchos judíos sefarditas terminaron siendo asimilados por el entorno hasta llegar incluso a matrimonios mixtos que les hicieron perder su condición halájica como judíos.

Mencionó también acerca de la atracción de personas costarricenses en la actualidad hacia el judaísmo justificados por su origen sefaradí, en cuanto a temas genealógicos, atracción por las tradiciones religiosas, al punto que algunos han optado por iniciar procesos de conversión.

Aprovechando su experiencia, comentó acerca de la situación del antisemitismo en Costa Rica según su opinión, donde se coincide en muchos puntos que, si bien se han dado hechos aislados, el comportamiento costarricense en general no es antisemita y no tiene por qué vinculárseles de esta manera.

Finalmente, explicó desde su perspectiva el fenómeno de personas que deciden acercarse al judaísmo de manera sincera hasta llegar a abrazarlo plenamente y convertirse en parte de la comunidad costarricense, donde está más afianzada la institucionalidad creada en el marco de otra comunidad fundada por migrantes, como lo son los judíos ashkenazim que fundaron el Centro Israelita Sionista de Costa Rica y también se aprovechó para hablar acerca de la receptividad por parte de los grupos oficiales en el país hacia estos que se acercan de manera convencida hacia el judaísmo, así como los problemas que experimentan algunos en su camino, pero viendo la perspectiva positiva de los que sí logran dar este paso adelante.

