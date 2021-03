El hospital Hadassah dijo que despedirá a 80 trabajadores que no se hayan vacunado contra el COVID

El Centro Médico Hadassah en Jerusalem ha colocado recientemente a 80 miembros del personal, incluidos médicos y enfermeras, que no han sido vacunados contra el coronavirus con licencia sin goce de sueldo, informó el lunes el sitio de noticias Haaretz.

El informe dijo que estos 80 trabajadores no calificaban para un proceso de excepciones establecido por el hospital para aquellos trabajadores que médicamente no podían vacunar.

Hadassah opera dos hospitales en Jerusalem. Su campus de Ein Kerem alberga uno de los hospitales públicos más grandes y avanzados de Israel, y el más grande de la capital.

El director ejecutivo de Hadassah, Zeev Rotstein, ha adoptado una postura dura contra los que rechazan la vacuna, aquellos que eligen no vacunarse en lugar de no poder hacerlo. Según Haaretz, en enero, Rotstein anunció que los empleados no vacunados de Hadassah no podrían ir a trabajar durante el cierre y que estos días laborales perdidos se deducirían de su tiempo de vacaciones.

El anuncio creó controversia entre los empleados de Haddasah y luego se aclaró, y Hadassah dijo que solo se refería a los trabajadores no esenciales.

A principios de este mes, la dirección del hospital decidió prohibir en general los miembros del personal médico que no hayan sido vacunados traten a los pacientes. El hospital dijo a los trabajadores que los médicos y enfermeras que no se hayan inyectado COVID-19 o que no hayan adquirido algún nivel de inmunidad al recuperarse del virus se verán resignados a puestos administrativos o a cualquier otro puesto que el hospital considere oportuno.

“Podemos convertir a enfermeras y médicos en administradores o ponerlos en cualquier otro trabajo que encontremos en el hospital”, dijo una portavoz de Hadassah a The Times of Israel, y agregó que se les seguirá pagando sus salarios habituales.

Al 2 de marzo, alrededor del 5 por ciento del personal médico del hospital, unas 300 personas, carecía de inmunidad a las vacunas o a la recuperación del virus.

El anuncio que prohíbe el contacto de los pacientes con trabajadores no vacunados se produjo inmediatamente después de una directiva del Ministerio de Salud que pide que se prohíba al personal no vacunado y a los estudiantes trabajar en ciertos departamentos de los hospitales israelíes y en la atención médica comunitaria. Incluyen salas para personas en estado de inmunosupresión, incluida la oncología; salas con recién nacidos prematuros y pacientes con trasplante de médula ósea.

La directiva del Ministerio de Salud también declaró: “Un nuevo empleado que se niega a vacunarse no debe ser contratado en una institución médica”. Dijo que a los empleados no vacunados solo se les debería permitir trabajar en las salas de coronavirus si firman una exención especial.

El ministerio hará cumplir la directiva en los hospitales de propiedad del gobierno, mientras que se insta a otros a cumplir. El ministerio dijo que los trabajadores no vacunados en los hospitales del gobierno también serán convocados a una clínica de inmunización para ser informados de las posibles consecuencias médicas de su falta de vacunación.

Rotstein dijo a principios de marzo que había considerado el tema y decidió que los derechos de los pacientes prevalecen sobre la elección del personal para evitar la vacunación, dado que “el público debilitado debe ser protegido”.

Reconoció “la tensión entre los derechos individuales y las responsabilidades públicas y profesionales que se aplican a todo el personal del hospital”, pero dijo que la salud de los pacientes es lo primero. Señaló que los empleados que tengan una razón justificada para no vacunarse recibirán un permiso especial para trabajar con pacientes.

A pesar de que Israel comenzó su campaña de vacunación en diciembre y el personal médico obtuvo prioridad, en febrero un informe del Canal 12 declaró que solo alrededor del 70% -90% del personal médico en Israel estaba vacunado.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.