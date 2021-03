Industria Ferial en Argentina: “Hoy seguimos con la actividad prohibida”

La mayoría de las actividades en Argentina ya están habilitadas al 100 por ciento con sus protocolos correspondientes, otras se han adaptado a esa nueva normalidad, aunque hay otras que por el momento tienen bastantes complicaciones porque los protocolos no son sencillos o son inaccesibles.

Radio Jai dialogó con Jaime Usach, vocero oficial de la Cámara Argentina de la Industria Ferial, quien expresó su descontento con el protocolo que les impuso el gobierno de la Ciudad ya que lo considera “incongruente”.

“En abril estábamos al inicio de la pandemia y no sabíamos qué iba a pasar, pero el pronóstico más terrible que nos imaginábamos al final ocurrió, que era que no trabajemos por un año”. “Hoy seguimos con la actividad prohibida”. “Esta Cámara lo que hace es nuclear a toda la cadena de valor que conforman a la producción de las ferias y exposiciones, y hay 300.000 personas que hace un año no trabajan”.

En la ciudad de Buenos Aires ya se habilitaron los shoppings, los cines, y los restaurantes. “Nos preguntamos por qué un predio ferial, que por ahí tiene unas dimensiones hasta superiores a las de un shopping, no lo habilitan?”.

Después de un largo período de insistir por la llegada de un protocolo, cuando lo leyeron se sorprendieron completamente. “Nos informan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ya tenían el protocolo y ya lo estaban por publicar en el Boletín Oficial, y cuando lo leímos llegamos a un punto que era absolutamente incongruente, que al día de hoy no lo podemos creer”. De hecho, uno de los puntos, según Usach, establece:

“No se deberán montar y/o armar stands, y/o estructuras de difusión y/o de promoción comercial de bienes o servicios”. A lo que reclamó: “Cualquier niño de 5 años sabe que cuando va a una exposición hay stands. No tiene lógica todo esto”. Es como abrir un restaurante pero que no le permitan vender alimentos, a modo de ejemplo.

Luego de lo sucedido, hicieron el reclamo nuevamente ante las autoridades. “Inmediatamente intentamos contactarnos con la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires para poder rever este tema, pero no estamos recibiendo respuesta”

“Realmente esperamos que las instituciones gubernamentales nos escuchen y corrijan este error porque para mí esto lo hizo alguien que no sabe cómo funciona una exposición”.

Y, por último: “No podemos mostrarles ni a nuestro mundo interno de la Argentina ni al exterior lo que nosotros producimos y eso es lo que hacen las industrias, somos el motor de las industrias, los que mostramos las novedades. Están vedando una industria que es necesaria ahora más que nunca para nuestro país”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.