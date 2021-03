Un ataque con cohetes golpea una base militar de Irak con soldados de EE UU y de España

Una decena de cohetes han caído este miércoles sobre una base militar iraquí que alberga tropas de EE UU y de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico (ISIS), entre ellos España. Aunque tanto la coalición como el Estado Mayor de la Defensa español han dicho inicialmente que no había víctimas, fuentes iraquíes aseguran que un “contratista civil” ha muerto de un paro cardíaco. El ataque, el segundo de este tipo en menos de un mes, eleva el nivel de tensión cuando faltan dos días para la esperada visita del Papa Francisco a Irak.

“Informe inicial: 10 cohetes han sido disparados contra la base militar iraquí de Al Asad, que alberga a tropas de la coalición, este 3 de marzo hacia las 7.20 hora iraquí (5.20 en la España peninsular). La fuerzas de seguridad iraquíes dirigen la respuesta y la investigación”, ha tuiteado el portavoz de la coalición, el coronel Wayne Marotto.

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021