Radio Jai dialogó con Diego Guelar, ex embajador argentino en China, acerca de la situación político-económica mundial y la relación de nuestro país con el gigante asiático.

“China ha tenido en los últimos quince años una explosión de relacionamiento con todo el mundo, llegado al punto que hoy es el principal socio comercial de 140 países, el primero siendo EEUU secundado por la Unión Europea. En comparación, en el caso de EEUU son 60 países. En nuestra región, Chile, Brasil, Perú y Uruguay tienen como primer socio comercial a China, hay que aceptar el dominio del gigante asiático en el comercio mundial y desarrollarlo en toda su magnitud”.

Guelar ahondó en sus declaraciones: “Lo primero a entender es que a diferencia de la guerra fría, aquí no hay dos bloques, sino un entrecruzamiento de intereses muy profundos. Yo diría que hoy en día no hay guerra fría sino negociación caliente, y los datos ilustran muy bien esto: el 40% de las reservas del banco central chino son bonos del tesoro de EEUU, 1.3 trillones de dólares son bonos del tesoro. Se podría decir que si China fuese un bloque y EEUU fuera su enemigo, alcanzaría con vender esos bonos para destruir la economía americana, pero destruiría el 45% de sus propias reservas. Otro dato a mencionar es que 300 empresas de las 500 más grandes del mundo son norteamericanas y operan en China. EEUU y el gigante asiático son complementos, no alternativas”.

“En un periodo muy corto de tiempo, China ha pasado del aislamiento a ser una potencia mundial que rivaliza a EEUU, y pensándolo con una perspectiva regional, el Mercosur es el primer proveedor de alimento de China, 30% de los alimentos comprados por China, dicho sea de paso el país con la mayor población mundial, son del Mercosur. Estamos en la agenda estratégica de China, un gran desafío que a la vez plantea otras cuestiones, ya que a EEUU no le agrada esto. Los datos muestran que es posible y conveniente relacionarnos cada vez más con China sin generar conflictos con EEUU”.

Según el ex embajador “Argentina tiene mucho más para venderle a China. En mi rol de embajador, desde el 2015 al 2019, ampliamos el rango de productos que podíamos exportar a China, por eso hicimos tantos acuerdos en el campo de la carne resultando en que el 75% de la carne que exportamos es al gigante asiático. Además tenemos protocolos que abarcan las principales economías regionales de nuestro país como por ejemplo limones, miel, arvejas, arándanos, uva de mesa, cereza, cada uno constituyendo una enorme importancia para el desarrollo de nuestras regiones”.

Finalmente, concluyó: “En Neuquén hay un observatorio del espacio lejano muy importante que no es ningún misterio, y cumplió un rol extraordinario en la última misión china para llegar al lado oscuro de la luna. Forma parte de una cooperación espacial importantísima ya que nuestra agenda de cooperación espacial tiene una intensa relación con China, lo que es muy bueno para Argentina”.

