Exquisitos Hamentaschen para Purim

El tiempo de amasado no debe ser largo; amase solo hasta que la masa tenga una buena consistencia y esté lisa.

Use un cortador de galletas redondo de unos 7 cm de diámetro (o el borde de un vaso) para cortar círculos de masa.

Use el mismo proceso, hasta que la masa se agote.

Coloque una cucharadita de relleno en el centro de cada círculo. No use demasiado relleno para no correr el riesgo de que se desborde del hamantaschen durante la cocción.