“Vacunagate” en Perú próximo a las elecciones

En algunos países se han producido irregularidades en el manejo de la vacunación contra el covid-19. Uno de ellos, es Perú, un país que transita una situación de inestabilidad política, y donde se ha desatado un escándalo por los privilegios y abuso de poder de algunos sectores en la distribución y uso irregular de las vacunas.

Para conocer detalles del tema, dialogamos con el periodista peruano Pierre Manrique, quien también, describió la situación actual en el país.

Manrique indicó que se encuentran en Perú en un nuevo confinamiento establecido por el gobierno, que ya lleva casi un mes, y del que no se sabe aún si va a ser mantenido, o ampliado, en especial en algunas ciudades, en donde se han disparado los contagios de manera exponencial. En ese escenario, lo más traumático, es lo que se ha denominado “el vacunagate”, es decir, el manejo indebido de las vacunas para beneficio de unos pocos.

El periodista informó que se encuentran a la expectativa de la llegada, los primeros días de marzo, de 700 mil dosis de la vacuna china Sinopharm, que se sumarían a las 300 mil recibidas la semana pasada. Esta entrega estaría destinada para la población de “la primera línea de combate”: anestesistas, policías, militares, miembros de seguridad, de salud.

Se está evaluando que a este grupo se le agreguen los miembros de mesa electoral, ya que el 11 de abril se van a celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias peruanas.

“En medio de la alegría de la llegada de esta primera etapa de vacunas, se destapó la olla, con la noticia de que, ya había recibido vacuna, quien había sido presidente, Martín Vizcarra, su mujer y su hermano”, lamentó Pierre. Y contó que esto se ahondó, cuando la Ministra de Salud y la Canciller, reconocieron haber recibido las dos dosis de Sinopharm.

Manrique explicó que “esto tiene una historia”, que además del millón de dosis que serán repartidas, el año pasado habían llegado 3200 dosis, de las cuales, 1200 fueron a la Embajada China y el resto, al Ministerio de Salud; y que se descubrió luego, que habían sido utilizadas como “vacunas vip”, y que nadie había mencionado que las había recibido, hasta que hubo un destape periodístico que involucró, en primer término al expresidente Vizcarra.

En Perú hay un protocolo de ensayos, y Sinopharm había destinado para ello, 12 mil dosis, y para el que se anotó el mismo número de voluntarios. Vizcarra quiso escudarse en eso, hizo creer a la gente, que él era uno de esos 12 mil voluntarios, pero luego se demostró que eso no era así, que había utilizado esa parte extra de las 3200 vacunas antes mencionadas. Aunque no está aún comprobado, se cree que en ese manejo hubo algún beneficio para asegurar el contrato con el laboratorio chino, “por no decir prebendas o coimas”. Se está investigando, pero que esas dos mil vacunas que, supuestamente eran destinadas a los ensayos, fueron suministradas a dueños de restaurantes, empresarios, y hasta la hija de un periodista.

Respecto de si este escándalo de corrupción con las vacunas, podría interferir en las próximas elecciones, el periodista señaló que “hay un descreimiento de la gente a la clase política”, que según las encuestas el que lidera la opinión pública, no llega al diez por ciento, que hay un 40 por ciento de la gente que no sabe a quién votar, que no opina, a 45 días de las elecciones, lo que es muy grave. Cree Manrique que esa franja de los que, ”no saben, no opinan” va a terminar definiendo la elección.

Volviendo al tema sanitario, espera ver cómo se termina con la primera fase de vacunación, los de la primera línea, para que pueda pasar a la siguiente. Indicó que se dice que en marzo llegarían dos millones de vacunas más, que serían destinadas a los adultos mayores, personas con enfermedades previas y con ello, estarán logrando inmunizar a gran parte de la población. Dijo que es lamentable que esto se hubiera desdibujado y embarrado por lo que, destapado a través del periodismo, sobre el hecho por el cual, Vizcarra, mientras era presidente, había recibido la vacuna, lo mismo que su Ministra de Salud, Cancillería, hasta el chofer de la Ministra, mientras muchos médicos y enfermeros, aún no han recibido la vacuna, para enfrentar la pandemia.

