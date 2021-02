Se extendió el cierre del aeropuerto Ben Gurión: Restricciones de ingreso y egreso hasta el 6 de marzo

El gobierno extendió la normativa que impuso el cierre del aeropuerto Ben Gurion hasta el 6 de marzo de 2021. Según una decisión anterior del gobierno israelí, el aeropuerto, que estaba cerrado desde finales de enero, debía abrir el próximo domingo.

De las restricciones de ingreso y egreso, y el funcionamiento del Comité de excepciones ya explicamos en extenso en nuestra columna anterior.

Pero debemos destacar que sigue despertando duras polémicas las disímiles decisiones tomadas por el Comité de Excepciones para acceder a salvedades en materia de ingresos al país. La semana pasada se logró que muchos israelíes puedan sortear los requerimientos del Comité de Excepciones para permitir la entrada de ciudadanos israelíes, que regresan al país mientras que sus familias se encuentran radicadas en él, y la mayor parte de sus vidas transcurre en Israel, o por razones humanitarias.

Existe una restricción que aplica el Comité de Excepciones que resulta muy ajustada. En particular, no se autorizan los casos de las personas que pretenden ingresar al país, sin cumplir con el criterio de “centro de la vida en Israel”. Muchos supuestos se dan con los padres situados en el extranjero debido a diversas necesidades, como el trabajo, etc, y no pueden regresar a pesar de que toda su familia y la mayor parte de su vida en el país. Debido a esto se exige otorgar mayor discrecionalidad al Comité de Excepciones para aprobar estos casos.

En ese sentido se ha sostenido que resulta inconcebible que las personas con familias en Israel no puedan ingresar, solo porque su lugar de trabajo requiere muchos vuelos al extranjero, y ello a pesar de que la mayor parte de la residencia permanente de estos ciudadanos está en Israel.

No obstante, lo mencionado, la ministra de Transporte, Miri Regev, a cargo del Comité de Excepciones, si aprobó la llegada de varios vuelos que trasladan nuevos inmigrantes de distintos orígenes, como ser: Francia, Rusia, Ucrania, Sudamérica y Etiopía.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

