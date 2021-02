Netanyahu lidera las encuestas

Israel se encamina el próximo 23 de marzo a sus cuartas elecciones en menos de 2 años. En medio de la crisis sanitaria y económica producto del coronavirus, los partidos y sus principales referentes se encuentran en plena campaña electoral.

Radio Jai dialogó con Mery Miriam Harari, periodista, youtuber e influencer mexicana radicada hace diez años en Israel, quien compartió su visión sobre el momento actual.

“Es increíble, pero hay gente que no se quiere vacunar, pero vamos perfecto con el sistema de vacunación. Me fui a dar la segunda dosis, y entre lo que entre y salí, no tarde ni 10 minutos”. “No ha habido amontonamientos de gente, está todo muy bien organizado”.

“La gente con la segunda vacuna, si bien no somos 100% inmunes ,somos un 95%, y los que se han contagiado son muy pocos y con un Covid-19 muy leve”.

Con respecto a las elecciones del mes de marzo, indicó: “Es impresionante el don de gente que tiene Netanyahu y arrasa, porque una encuesta indica que tiene 29 escaños de la Knesset, y los demás van muy por debajo”. Sin embargo, expresó: “No demuestra que Netanyahu siga siendo el candidato preferido para el puesto de Primer Ministro”.

En referencia a los cierres total del país, la influencer marcó: “Obviamente la gente que está en su contra, dice que cierra por su conveniencia y por los juicios que tiene pendiente”. Pero argumentó: “El que no mira a ningún lado político, se da cuenta que el mundo está muy complicado por la situación del coronavirus”.

Nombró los Acuerdos de Paz con los países árabes y dijo:” Netanyahu hizo cosas muy buenas para el país. Hay gente que la está pasando muy mal por la pandemia, pero yo no siento que está tan mal llevada, sino que estoy orgullosa de estar en Israel”.

Es claro que el Primer Ministro saca mucha ventaja de sus perseguidores, pero aún está a mitad de camino de mantener su mandato. Además, es inevitable la coalición de partidos políticos.

“Es increíble que Benny Gantz (líder de Kajol Labán) estuvo a punto de ser Primer Ministro (en el acuerdo de coalición) hace unos meses, y ahora lo tenemos con menos de un 5 por ciento”(y la posibilidad de no ingresar en el parlamento), informó Harari, y siguió: “La gente dejó de creer en él cuando en su campaña era todo menos Netanyahu, no parecía una estrategia”. “Los que votaron por él, no votaron por él, sino en contra de Netanyahu”.

Por GS/RJ

