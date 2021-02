Dosis de anticuerpos para casos de COVID de alto riesgo

Decenas de miles de israelíes de alto riesgo ahora pueden recibir un tratamiento con anticuerpos como pacientes ambulatorios del hospital tan pronto como se les diagnostique COVID-19, con la esperanza de que prevenga el deterioro a una enfermedad grave.

El Ministerio de Salud tiene un suministro de miles de dosis de Bamlanivimab de fabricación estadounidense, que está destinado específicamente a pacientes no graves. Ha comenzado a distribuirlos a los médicos, que ahora ofrecen el tratamiento basado en infusión de dos horas a pacientes ambulatorios en ciertas categorías de alto riesgo que dan positivo por el virus.

El Centro Médico Hadassah de Jerusalem se convirtió en la primera institución en comenzar a administrar el tratamiento el lunes, administrándolo a cuatro pacientes ambulatorios, y se espera que lo sigan otros hospitales.

El bamlanivimab está compuesto de anticuerpos monoclonales, que son proteínas elaboradas en laboratorio que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir antígenos dañinos, incluidos los virus.

“Esperamos que este tratamiento cambie el curso de la enfermedad y evite que las personas se deterioren”, dijo el director general de Hadassah, Zeev Rotstein, a The Times of Israel. “Queremos, idealmente, administrarlo antes de que las personas presenten síntomas o mientras los síntomas aún son leves; cuanto antes, mejor.

“Sabemos que si lo damos ampliamente, para algunas personas será en vano, pero creemos que puede evitar que muchos se enfermen más”, dijo. “Se cree que ralentiza el crecimiento del virus y reduce las posibilidades de enfermedades graves”.

Ian Miskin, un médico de enfermedades infecciosas que dirige la atención del coronavirus para el proveedor de atención médica de Clalit, fue más circunspecto. Le dijo a The Times of Israel que sus médicos derivarán pacientes para el tratamiento en Hadassah, y posiblemente en otros hospitales a su debido tiempo, pero se reserva el juicio sobre su desempeño. “No es una fórmula mágica”, dijo, y agregó que si bien el alcance de sus beneficios aún no está claro, “no hace ningún daño”.

Con información de Times of Israel.