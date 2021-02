Miguel Ángel Pichetto afirmó que Menem no tuvo vínculo con el atentado a la AMIA ni la explosión en Río Tercero

El ex candidato a vicepresidente de la Nación Argentina Miguel Ángel Pichetto fue uno de los dirigentes que más respaldó la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem, quien murió el domingo. En el programa de Todo Noticias, “Verdad/Consecuencia”, afirmó que el mismo no tuvo nada que ver con el atentado a la AMIA en 1994, que provocó 85 muertes, ni con la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, que dejó siete víctimas. Además, calificó a Menem como “una figura muy importante, que entendió su tiempo”.

Por otro lado, sostuvo que el gobierno de Menem “no actuó para encubrir” el atentado ni tuvo relación con “la acción terrorista”. También apuntó contra el comunicado que emitió la DAIA, y lo calificó como “lamentable”. “El expresidente muere en libertad a pesar de que su Gobierno utilizó a las instituciones para perpetuar la impunidad”, señaló Pichetto.

En el caso de la explosión en Río Tercero habló de “hechos de funcionarios inferiores”, que en la causa “se va para arriba y le llevan la responsabilidad penal” al expresidente, al que desligó del caso. Menem debía afrontar un juicio oral y público a partir del próximo 24 de febrero por esta causa, pero con su muerte quedó concluido el proceso.

“Fue una figura muy importante, que entendió su tiempo y llevó un proceso de estabilidad económica durante diez años, con cambios estructurales para el campo y una política internacional que insertó a la Argentina en el mundo”, declaró Pichetto.

Por último, el Auditor General de la Nación hizo referencia a un tuit de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort, abogada de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que consideró que el presidente Alberto Fernández debería indultar a la jefe de la organización Tupac Amaru Milagro Sala. Pichetto dijo que un indulto es “una decisión de naturaleza política” y que el mandatario “debe evaluar los efectos y consecuencias” de tomar una decisión de este tipo.