Una aplicación israelí permite unificar WhatsApp y Telegram

La nueva aplicación DM Me (actualmente solo disponible para Android) fue creada por Tomer Rosenfeld, un joven de 21 años de Tel Aviv que formaba parte de la Unidad 8200 de los Cuerpos de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), para poner un poco de orden en el caos que se ha producido en el área de las aplicaciones de mensajería. Tomer ha estado desarrollando aplicaciones desde los 14 años y, entre otras cosas, ya en 2017 creó Always On AMOLED (una app que permite tener la pantalla del teléfono móvil siempre encendida), que fue descargada más de 12 millones de veces.

El joven desarrolló la aplicación DM Me en los últimos meses mientras trabajaba como voluntario en una granja de cabras. “Ordeñaba las cabras por la mañana, salía con el rebaño para el pastoreo y escribía ideas en un cuaderno, y luego me sentaba en la habitación con la computadora portátil para implementar las ideas”, manifestó. ¿Cómo funciona? Si hasta ahora tenías que elegir primero a través de qué aplicación querías enviar el mensaje, ahora podrás utilizar DM Me para contactar directamente a una persona usando las diferentes apps. Una vez que hayas instalado la aplicación, aparecerá una ventana con todos tus contactos. Junto a cada uno de ellos estarán los iconos que representan a las aplicaciones de mensajería instaladas en cada uno de los teléfonos de tus contactos. Cuando inicies la sesión por primera vez en la aplicación, podrás establecer tus prioridades para usar las apps de chat en tu celular. Posteriormente, cuando desees enviar un mensaje a uno de tus contactos, la aplicación enviará el mensaje utilizando tu aplicación favorita, siempre que esté instalada en el teléfono de tu interlocutor. Por ejemplo, si tienes instaladas las aplicaciones WhatsApp, Signal y Telegram, y quieres enviar un mensaje a tus amigos que también tienen estas tres apps, pero tú prefieres usar Signal, el mensaje se enviará a través de ésta. Luego, también puedes determinar para cada contacto que aparece en DM ME qué aplicación de comunicación es la preferida para conversar con él. Una vez que lo establezcas, las otras aplicaciones instaladas aparecerán en blanco y negro. La aplicación también organiza los contactos de manera que aparezcan en los primeros lugares las últimas personas con las que hablaste. Además, puedes establecer contactos favoritos. La aplicación DM Me funciona con WhatsApp, Telegram, Signal, Viber, Threema, WeChat, Plus Messenger, BifToGram, Telegraph y WhatsApp Business, y se estima que también podrá utilizarse con otras apps, como Facebook Messenger y Discord. En estos días se prevé que se lanzará una actualización que permitirá también visualizar de forma centralizada las alertas entrantes de todas las aplicaciones de comunicación para cada uno de los contactos, en orden cronológico de recepción de los mensajes. Además, debajo de cada contacto aparecerá el último mensaje recibido de él. Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente