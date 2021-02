Los caminos de la Torá son pacíficos’: Por qué el fútbol representa un dilema para los judíos estadounidenses

( JTA ) – El rabino Josh Feigelson recuerda el momento en que el fútbol perdió su magia para él.

Fue el 20 de octubre de 2013 y Feigelson estaba cenando con su familia en Ken’s Diner, un restaurante kosher en Skokie, el suburbio de Chicago donde viven. Un televisor estaba trasmitiendo un partido de fútbol entre los Green Bay Packers y los Cleveland Browns.

Feigelson, quien creció en la ciudad universitaria de Ann Arbor, Michigan que era enloquecida por el fútbol americano, era un fanático de este deporte desde hacía mucho tiempo, y sus hijos entonces preadolescentes habían seguido sus pasos, participando en ligas de fútbol de fantasía y siguiendo las noticias sobre los 32 equipos diferentes de la NFL.

Así que estaban observando de cerca cuando a Jermichael Finley de los Packers, un ala cerrada de 6 pies y 5 pulgadas que pesaba cerca de 250 libras, un jugador contrario lo golpeó tan fuerte que cayó sin fuerzas al césped. Mientras los demás a su alrededor recogían la pelota suelta y terminaban la jugada, Finley yacía de costado, incapaz de moverse. Finalmente, lo sacaron del campo en una camilla y los médicos diagnosticaron su lesión como una contusión de la médula espinal derivada de un golpe en la cabeza y el cuello; esencialmente, algunas de sus vértebras se habían atascado demasiado juntas. Desde entonces se ha recuperado en su mayoría, pero nunca jugó en otro juego de la NFL.

Para sorpresa de Feigelson, sus hijos no registraron la lesión de Finley.

“Me dijeron, ‘¡Vaya, fue un tiro increíble!’ Y es como si este tipo simplemente hubiera perdido la vida. Quiero decir, ciertamente terminó su carrera y tiene hijos”, dijo Feigelson, director ejecutivo del Instituto de Espiritualidad Judía. “Pensé, ‘No, no puedo decir eso, no hay nada de qué maravillarse aquí’. Y pude sentir que algo se había despertad en mí “.

Feigelson agregó: “Es un juego hermoso. Pero de lo que todos nos hemos vuelto más conscientes, como en tantas otras áreas de nuestras vidas, es que hay todas estas cosas que no nos hemos permitido ver. Y creo que es un valor judío permitirnos ser conscientes de eso y tener en cuenta: ¿es este un precio que estamos dispuestos a pagar? ¿Y realmente podemos sufrir ese nivel de disonancia cognitiva, que este es un deporte tan violento? ”

Feigelson no está solo en la lucha por reconciliar sus valores judíos con su afición al fútbol en medio de múltiples crisis en curso para el deporte, sobre el peligro que representa para los jugadores y el manejo de la NFL de la mala conducta de ambos jugadores y las protestas por la justicia racial. Ahora, incluso mientras el país se prepara para un bonito Super Bowl judío (el juego del domingo presenta a jugadores judíos, una rareza, en ambos equipos), los judíos estadounidenses están luchando con cuán cerca deben sintonizarse.

Si bien la historia de amor entre los judíos y el béisbol está firmemente establecida, muchos judíos estadounidenses también son ávidos fanáticos del fútbol. Estadísticamente, en términos de audiencia televisiva y en persona y preferencia personal, el fútbol es, por lejos, el deporte más popular en el país, y muchos de los entrevistados por la JTA compararon la actividad de reunirse con familiares o amigos (en persona o virtualmente, incluso en la era de la pandemia) todos los domingos para ver jugar a sus equipos una vez a la semana a un ritual religioso regular.

A veces, el deporte incluso interactúa con la religión.

“Creo que hubo un año en el que se celebró un partido de fútbol en Rosh Hashaná, así que mi familia fue a los servicios en la mañana, y luego participó de la gran cena de Rosh Hashaná, y luego, ya sabes, vio el partido de fútbol”, dijo Amy Schiowitz, fan de los Philadelphia Eagles, que ve a su equipo todas las semanas sin falta.

Ser aficionado al fútbol se ha vuelto más complicado para muchos en los últimos años. Primero vino la creciente evidencia de que el deporte es peligroso: muchos jugadores experimentan una cantidad peligrosa de conmociones cerebrales, y los estudios han encontrado que están en riesgo de lesiones cerebrales traumáticas, especialmente una llamada encefalopatía traumática crónica (ETC).

Además del dolor, la ETC causa cambios de humor, pérdida de memoria e incluso tendencias suicidas. Varios ex jugadores, incluidos los Pro Bowlers Junior Seau y Dave Duerson, se han suicidado en las últimas décadas.

Más recientemente, la NFL ha recibido críticas por su manejo de dos temas delicados: protestas por la justicia racial y violencia doméstica por parte de sus jugadores. A los ojos de muchos observadores y fanáticos, la NFL penalizó con demasiada ligereza a varios jugadores condenados por abuso físico doméstico contra sus cónyuges e hijos, incluido Tyreek Hill, estrella de los Kansas City Chiefs, que jugaba en el Super Bowl contra Tampa Bay Buccaners.

Luego está Colin Kaepernick. Después de arrodillarse durante el himno nacional antes de los partidos de la temporada 2016 para protestar por la brutalidad policial contra los hombres negros, el mariscal de campo estrella fue efectivamente incluido en la lista negra por los dueños de la liga, poniendo fin prematuramente a su carrera. Él y un compañero de equipo demandaron a la NFL por confabulación injusta para evitar que jugaran (resolvieron el caso en 2019 bajo términos no revelados). Kaepernick se convirtió en un símbolo del sentimiento antipatriótico para algunos,

incluido Donald Trump, y casi un profeta para otros que ven su protesta como una predicción de la ola de protestas por la justicia racial que arrasó a Estados Unidos en 2020.

La agente de la NBA, Danielle Cantor Jeweler, dijo que la diferencia entre cómo la NFL y la NBA, la liga de baloncesto, manejaban las protestas por la justicia racial era un factor que socavaba su amor por el fútbol. A raíz del asesinato de George Floyd el año pasado, la NBA alentó a sus jugadores a hablar y les permitió usar lemas de Black Lives Matter en sus camisetas.

Jeweler, que es una de las pocas mujeres en su campo y dice que sus valores judíos guían sus elecciones de carrera, creció como una autoproclamada “acérrima” fanática de los Washington Redskins en el área de DC (el equipo ahora se llama temporalmente Washington Football Team ya que tratando de cambiar su nombre después de décadas de críticas por usar un epíteto racial). Su familia tenía abonos y asistió a “todos los partidos locales toda mi vida”. Conocía las estadísticas individuales de los jugadores.

Pero en estos días, está viendo mucho menos fútbol.

“Todavía miro un poco, aunque mucho menos de lo que solía hacerlo, y hay una especie de disonancia cuando miro. Y hablé con un montón de personas y obtuve una variedad de opiniones sobre eso”, dijo Jeweler. “¿Existe un sistema de valores judíos más alto al que podamos aferrarnos?”

Para Rabbanit Leah Sarna, directora de educación en Drisha, un centro para el aprendizaje judío en la ciudad de Nueva York, la solución a estas ansiedades es clara: dejar de mirar y de apoyar por completo el deporte.

“Me gustaría ver a la comunidad judía despojarse completamente del fútbol”, dijo. “El deporte nos brinda una manera de relajarnos y nos ayuda a sentirnos orgullosos de nuestras localidades… Pero cuanto hay personas que se lesionan permanentemente, para mí, eso simplemente deja de tener sentido. Y en el momento en que deja de tener sentido, no se convierte simplemente en ‘Oh, no deberías hacer esto’. Se vuelve, en mi opinión, prohibido por la ley judía”.

En el judaísmo, el concepto de pikuach nefesh prohíbe acciones que pongan en peligro la vida humana. Sarna dijo que abandonar el fútbol puede caer en esa categoría.

Feigelson mencionó la analogía de la caza deportiva, diciendo que los rabinos han escrito que ese concepto connota violencia sin sentido.

“Un deporte centrado en la violencia, es realmente – hay algo que no encaja en eso. No es pacífico, no concuerda con la noción de que los caminos de la Torá son pacífico”, dijo.

Pero no todo el mundo se siente así. Después de que Sarna publicara recientemente en Facebook que consideraba que al fútbol americano “assur”, la palabra hebrea para prohibido, obtuvo casi 200 respuestas, muchas de ellas para contrarrestar su afirmación. Algunos argumentaron que otros deportes son igualmente peligrosos y también causan conmociones cerebrales; otros

argumentaron que ella no entiende el juego o a sus hinchas. Un comentarista escribió: “Es importante reconocer que también hay muchas habilidades y estrategias hermosas en el deporte. No creo que muchas personas que aman el deporte estén de acuerdo con usted en que se trata fundamentalmente de disfrutar de la violencia”.

El rabino Stephen Slater es uno de los que ve el fútbol como algo hermoso. Dirige la sinagoga Conservative Temple Beth-El en Birmingham, Alabama, donde muchos lugareños terminan sus conversaciones con la frase “Roll Tide”, una indicación de apoyo al equipo de fútbol Crimson Tide de la Universidad de Alabama. (Slater dijo que le aconsejaron que dejara de terminar su entrevista en Beth-El de esa manera si quería conseguir el trabajo).

En su comunidad, hay dos opciones, y no es ver fútbol americano o no, sino apoyar a la Universidad de Alabama o su rival en el estado, la Universidad de Auburn. Ver jugar a Tyreek Hill es como ver “las hazañas más increíbles de la danza”, dijo Slater, argumentando que el fútbol americano es una hermosa demostración de habilidad física.

“Las hazañas del atletismo son simplemente impresionantes. El tipo de compromiso físico total que requiere. Ya sabes, velocidad, fuerza, habilidad, trabajo en equipo… Creo que vemos que muchos de los mejores atletas de Estados Unidos se sienten atraídos por eso”, dijo.

Slater agregó que cree que la intensidad del deporte, y la intensidad con la que los hinchas lo ven, es en realidad un escape útil.

“El fútbol americano realmente parece una batalla, trazas líneas, y luego sabes, atacas al otro … Y creo que eso alimenta algo de una manera pacífica que es realmente crucial para la sociedad”, dijo. “Yo era el capitán de mi equipo de fútbol y esa fue un escape masivo para toda esta energía juvenil que teníamos. Era un lugar para poner a prueba nuestro ego de una manera sostenible y saludable”.

Yonah Rosenfield, estudiante de último año de secundaria de 18 años, mira “NFL RedZone”, un programa de NFL Network diseñado para jugadores de la liga de fantasía que cambia rápidamente las jugadas que hicieron tantos en todos los diferentes juegos de la liga, todos los domingos con sus amigos de la Orthodox SAR School en Nueva York. Es la principal forma en que se mantiene en contacto cercano con esos amigos después de cambiar de escuela, e incluso durante la pandemia, construyeron opciones al aire libre con un proyector para que pudieran mirar juntos de una manera socialmente distanciada.

Los domingos, Rosenfield no piensa dos veces en su amor por el juego. Pero durante la semana, cuando ve comentarios “completamente degradantes” sobre jugadores de fútbol en foros online, siente el peso del enigma moral del juego.

“Quiero comenzar mi respuesta con: soy más moral e ideológicamente puro que mi práctica real. Pero ideológicamente, creo que, ya sabes, estaría de acuerdo con la afirmación de que es un deporte brutal. Y creo que definitivamente está entrelazado con el componente racial de los problemas. Debido a que la NFL es mayoritariamente negra “, dijo,” y tienes muchos fanáticos que

pueden sentir una especie de desconexión de su humanidad, de alguna manera, y pueden alentarlos a ser gladiadores y ponerse en peligro y quedar desconectados”.

Las tensiones inherentes al deporte estarán muy presentes en la mente de Schiowitz mientras ve el Super Bowl. Sigue siendo una devota fanática del fútbol, el año pasado participó en tres ligas de fantasía diferentes y ganó dos de ellas. Dijo que le gusta establecer conexiones entre el deporte y su judaísmo en las publicaciones de las redes sociales. En 2018, por ejemplo, comparó a todos los jugadores de los Eagles con los alimentos de Pesaj en una divertida trama de Twitter.

Pero la terapeuta de salud mental de 31 años ha estado hablando en contra de lo que considera errores de la NFL, especialmente en las redes sociales, donde interactúa con una gran comunidad de seguidores de los Eagles. Está especialmente angustiada por el hecho de que Hill sigue jugando a pesar de admitir haber agredido a su novia embarazada en 2014. Más tarde también fue acusado de romper el brazo de su hijo de 3 años, pero la policía nunca reunió pruebas para demostrarlo.

“Ciertos eventos que han sucedido simplemente no se alinean con mis valores como persona judía. Así que eso ha sido un poco difícil de reconciliar”, dijo.

