“Podoroska puede ser top 20 en muy poco tiempo”

El tenis argentino viene siendo protagonista gracias a Nadia Podoroska, que llegó a las semifinales de Roland Garrós 2020 y ayer se clasificó a los cuartos de final del Abierto de Australia tras vencer a Petra Kvitová. Es por eso que Radio Jai habló con Norberto Mañas, tesorero y Presidente de la Subcomisión de Tenis de San Lorenzo, una persona muy cercana a la tenista argentina que la acompaña desde que es muy joven.

“Estoy muy contento por el triunfo de Nadia. Está demostrando en cancha lo que venía demostrando hace años a nivel nacional. Se la nota muy sólida y me pone muy feliz por el presente que está teniendo”.

Ante la consulta sobre el triunfo en octavos de final, Mañas hizo una reflexión: “No hay que olvidarse que en Roland Garrós Nadia eliminó a una top 10 (Elina Svitólina – Top 5) viniendo de la Quality. Así que es esperable que Nadia pueda competirle de igual a igual con las mejores del circuito, por algo está dentro de las 50 mejores del mundo, el ranking actual de ella es el 47 y con este torneo seguramente sume más puntos y pueda subir en el escalafón mundial. La verdad que, obviamente son partidos muy difíciles de jugar, el nivel es muy alto, pero a Nadia se la ve muy sólida, también a nivel mental y eso es muy bueno para ella y creo que va a seguir dando batacazos”.

Norberto Mañas es una de las personas que más conoce a Podoroska y contó como es ella y que hizo durante la pandemia: “Nadia siempre fue una chica muy perseverante, muy constante, luchadora y sencilla. Es una persona muy humilde, con los pies sobre la tierra y eso la ayuda muchísimo para lograr lo que está logrando y se nota cuando juega, cuando festeja un punto, cómo está concentrada, la cara que tiene y es fruto del esfuerzo y trabajo que hizo. El año pasado en plena pandemia no dejó de entrenar nunca. Yo estaba en contacto con ella y entrenaba en su casa, después pudo viajar a España para ponerse a punto para los torneos del final del año pasado, realmente se la veía muy bien, los entrenadores estaban muy contentos con ella y por suerte eso se tradujo en resultados. Si bien Nadia se hizo conocida el año pasado en Roland Garrós, ella ya venía demostrando que estaba para mucho más y por suerte lo está consiguiendo”.

La flamante jugadora argentina no solo se luce a nivel internacional, también lo hace en nuestro país: “Nadia es jugadora de San Lorenzo hace tres años. El año pasado lamentablemente no se pudo jugar el interclubes por la pandemia, no hubo competencia. Pero hay que destacar que Nadia es tricampeona, el primer año no pudo jugar por una lesión, pero los otros dos fue la gran animadora del equipo y la verdad es que estoy muy feliz que sea parte de San Lorenzo”.

“El partido contra Vondrousova va a ser difícil. Si bien en el ranking está 25 del mundo, es una chica que estuvo cerca del top 10 y todas estas chicas tienen un nivel muy similar de tenis, son muy agresivas en su forma de jugar. Va a ser un partido difícil pero no imposible, así que, ojalá Nadia esté bien, esté concentrada y se le de el resultado”.

Los torneos cambian y las canchas también, es por eso que Norberto Mañas explicó las diferencias que tiene Podoroska en su juego: “Depende la superficie se modifica el juego y la estrategia. El partido que le ganó a Kvitová lo jugó de manera muy agresiva, no desde atrás, sino tratando de ir a buscar el punto a la red. Mejoró mucho su saque, que ella siempre decía que lo sentía muy flojo para competir contra las mejores y me parece que tiene herramientas para tener muy buenos resultados en todas las superficies. En césped se juega más corto, con más nivel de efectos que Nadia también los maneja muy bien y tengo mucha fe en que ella va a andar bien este año, ojalá se pueda jugar Wimbledon y la pandemia no corte los torneos que vienen por delante”.

Para finalizar, Mañas dejó en claro que piensa sobre el futuro de Podoroska: “Creo que Nadia no tiene techo. Realmente puede ser top 20 en muy poco tiempo y si mejora algunos atributos de su juego, que los está trabajando y se pueden ver en cancha, puede estar entre las diez mejores. Tiene tenis para eso y sobre todo tiene mentalidad para eso, es algo para destacar. En este nivel de tenis la mente hace mucha diferencia y ella se nota muy enfocada. Ojalá la acompañen los resultados, su cuerpo y no sufra lesiones. Ojalá ande muy bien este año yo creo que está para mucho más”.

