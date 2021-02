Caso Maradona: “Luque era empleado, lo contrató alguien”

En las últimas horas, se difundieron audios del día de la muerte de Diego Armando Maradona y su hija Dalma apuntó contra el médico Leopoldo Luque, quien está imputado junto con la psiquiatra Agustina Cosachov. Radio Jai dialogó con Mariano Israelit, amigo personal de Maradona, quien habló sobre la situación y sobre la muerte del astro.

“Luque era empleado, lo contrató alguien. Diego no contrataba a nadie, había gente que lo manejaba”, señaló, y aseguró: “Lo conocía hace mucho a Diego, y sé que nunca andaba con plata en el bolsillo y nunca tenía teléfonos de un cocinero y menos el de un médico”.

Nadie, a lo largo de la vida de Maradona, pudo evitar el consumo de alcohol que finalmente agravaría su estado de salud hasta llevarlo a la muerte. “Se juntó con gente que no era la adecuada”, estableció Israelit, y prosiguió: “Estaba tan mal, tan triste y deprimido que aceptaba cualquier cosa”.

Al poco tiempo de su muerte, uno de sus sobrinos había dicho que Diego no tenía ganas de vivir, lo que generó una gran repercusión. “No era tan así, porque Diego pidió comprarse un avión, y esos son síntomas de querer estar vivo y de querer seguir haciendo cosas”, desmintió el entrevistado.

Fueron muchas las razones de la depresión del excampeón del mundo como la operación en la rodilla que no lo dejaba en paz, y que además, este año debía operarse la otra. Quiso festejar sus 60 años con toda su familia, pero por la situación pandémica, sumadoa que Diego Junior se tuvo que quedar en Nápoles por contraer coronavirus, lamentablemente no pudo. Su situación amorosa con Rocío Oliva, es otra razón de tantas.

La pregunta de muchos es por qué Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona no pudieron organizar ese entorno íntimo que lo mantenía al “10” al margen de todo. “Diego era muy difícil, y también lo era comunicarse con él”, marcó Israelit. Asimismo, agregó: “Cuando estaba en el velorio en Casa Rosada, hablando con Oscar Ruggeri, conté que a mí me bloqueaban del celular, y Oscar me dijo que a él también”. “´El Negro´ Enrique me decía que lo llamaba o le quería mandar un mensaje y no podía, ´El Checho´ Batista, Dalma y Giannina lo mismo”, cerró.

“Era como una situación de blindarlo, de no dejar que viera a sus compañeros y amigos. No entiendo cómo lo tenían de esa manera ¡si era una máquina de facturar! Eso no lo voy a entender nunca”, concluyó Israelit.

Por GS/RJ

