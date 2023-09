Fauda: Avi y Lior saben cómo se combate desde una unidad de élite, han estado dentro

Se acaba de confirmar el rodaje de la quinta temporada de Fauda, la exitosa y taquillera serie israelí que se lanzará el primer trimestre de 2024.

El periodista Sal Emergui brindó para Radio Jai detalles sobre este anuncio y reflexionó respecto de lo que podríamos llamar “el fenómeno Fauda”.

“Después de muchos rumores, incluso cuando se había asegurado que la cuarta temporada iba a ser la última, ayer a última hora de la tarde, la plataforma televisiva israelí Yes, confirmaba el acuerdo con la productora de Avi Issacharoff, y también del actor Lior Raz para llevar a cabo la quinta temporada de Fauda”. Ellos dos ya estaban escribiendo el guión de la nueva temporada hacía meses.

La quinta temporada se emitirá primero en Yes para Israel, en hebreo, y luego como sucedió en las demás temporadas, pasará a Netflix.

El periodista contó que hace muchos años Issacharoff y Raz, tenían un guión basado en los Mistaarvim unidad de combate de soldados de elite, que se camuflan, se “disfrazan”, en zonas, como por ejemplo como Cisjordania para hacer sus detenciones

“ En esos momentos nadie quería el guión, nadie aceptó comprar la idea, Yes se atrevió, y por supuesto no se arrepintió porque llegó a Netflix y convirtió a Lior Raz en un actor famoso”, reveló.

Raz es también un exagente de una unidad de élite terrorista y que el éxito se debe básicamente, a que, por un lado, toca toda la temática local y regional que se vive allí, es decir, la unidad de combate, el conflicto político, el conflicto Israelí palestino, las persecuciones o la lucha de cerebros entre miembros de Hamás, de Yihad y los jefes del Ejército, o como en este caso el de élite, y que todo eso se mezcla con unas imágenes y unos efectos especiales muy buenos. A eso se suma un guión bien trabajado, actores locales, tanto israelíes como árabes, que son realmente creíbles. Y a esta temática local se le añade la universal, es decir, las relaciones humanas, la relación de odio, incluso de admiración entre los enemigos. Muestra, por ejemplo, que el que pone bombas está casado, tiene familia, indaga sobre qué lo lleva a hacerlo. También la presión que vive una persona de este tipo de unidades que “no tiene vida”, es decir, 24 horas al día atento al teléfono, en total tensión, y cómo esto destroza a las familias.

“Todo esto junto, y, evidentemente el aporte de Netflix a nivel de producción y económico, hace una serie exitosa, no solo en Israel, sino también en los países árabes, como también por supuesto en América y en Europa”, explicó.

Fauda es obviamente una ficción, y la pregunta que surge es si la realidad supera la ficción. Hay que recordar que, además de ser amigos, Avi y Lior comparten un cierto pasado militar, por lo que conocen cosas desde adentro, no son productores de Hollywood que inventan algo, sino que es gente que ha vivido cómo se elabora, cómo se crea, cómo se combate desde una unidad de élite, una unidad tan discreta en la que su misión y su éxito radican básicamente en ser invisibles, y que, eso hace que muchas veces veamos situaciones en los noticieros, o que leamos en los diarios que nos hace decir: “Esto ha estado en Fauda”. Hay ejemplos, como cuando soldados entraban en un hospital registrando la habitación y eso pasó en realidad; También en el tercer capítulo que estuvo dedicado al tema de Gaza, se pudo ver cómo los túneles eran usados por la gente de Hamás para penetrar desde Gaza a Israel y secuestrar personas o atacar: “Esto ocurrió en la realidad y también, por supuesto, en Fauda”, señaló.

La serie, sabemos, tiene mucho éxito en países árabes también. El periodista indicó que, en primer lugar, es un producto hecho por israelíes, que la mayoría de los actores son judíos israelíes pero que hay árabes cristianos y musulmanes también; hay que tener en cuenta que en Fauda se escucha mucho hebreo, pero también mucho árabe, hay mucho diálogo en árabe y esto despierta interés. Se dice que gente de Gaza no se perdían ni un capítulo, incluso entre miembros del Hamás.

Esta serie provocó críticas, tanto en la izquierda israelí, como en la derecha, y aun en el mundo árabe. La derecha la acusaba de humanizar a los terroristas, porque se veían personas de Hamas o de Yihad o incluso de Daesh en Bélgica, como seres humanos que tienen sus motivaciones, sus familias, sus miedos, sus amores. Entre los países árabes, algunos grupos, (y también en la izquierda más militante), se acusa a esta serie de ser propaganda del Ejército, de las unidades militares porque según ellos se los muestra como “los buenos”, los que viven atentados y que “los malos” son ellos.

Considera Emergui que Fauda no es una serie maniqueísta, no toma partido; capta perfectamente los matices. Es una serie que aborda muchos temas, muchas ideas, y en esto radica su éxito. El tema tecnológico también está muy presente, sin embargo, el periodista opina que en lo que se ve allí, “Fauda se queda corto”, en realidad la cosa es mucho más espectacular. Un tema que en la serie no se tocó demasiado aún, pero que se tocará, es ese tema de la ciberguerra, el cibernético, el de la defensa y ataque a través de virus en los ordenadores o en aparatos como un móvil, por ejemplo.

El periodista reconoce que la tecnología hoy sea un factor fundamental, pero insiste en que el éxito de Fauda se basa más en las relaciones humanas, en las personas, en los actores. Sobre ello destacó que Lior Raz que en la serie es Dorón es el típico “antihéroe”, que no es un tipo de dos metros, rubio, musculoso, sino que es un gordito, pelado, con mala leche y con un instinto killer que hace que muchas personas se identifiquen con él.

Fauda se lanzará el primer trimestre de 2024

Redacción gentileza de la Profesora Cita Litvak

