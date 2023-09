El tenista, Alexander Zverev, hizo echar a un espectador que le había gritado “una frase de Hitler”

El hecho ocurrió en un partido de octavos de final del Abierto de los Estados Unidos, donde el número 12 del mundo se enfrentó al italiano Jannick Sinner.

05 de septiembre 2023

El tenista, Alexander Zverev, hizo echar un espectador después de denunciar que el hombre le había gritado “una frase de Hitler”. El incidente ocurrió cuando el alemán se disponía a sacar durante el cuarto set de un épico duelo de octavos de final contra el italiano Jannik Sinner, que finalmente terminó ganando después de cuatro horas y 40 minutos de batalla.

Zverev, subcampeón de este Grand Slam en 2020, se desplazó directo al juez de silla James Keovathong para quejarse por el supuesto grito: “Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo”, le dijo al árbitro. “Esto es increíble”.

Keothavong consultó de inmediato a los agentes de seguridad e incluso se dirigió a la tribuna para que identificar al responsable. Pasados unos minutos, lo reconocieron y le ordenaron que abandonara el estadio.

En un vídeo difundido en las redes sociales se escucha, justo antes de que Zverev vaya a sacar, un grito desde la tribuna diciendo “Deutschland über alles” (“Alemania por encima de todo”), una frase del himno alemán ahora eliminada de la letra oficial y vinculada especialmente con el periodo nazi.

Qué dijo Alexander Zverev sobre la situación

Una vez terminado el encuentro, Zverev se refirió al incidente y señaló que era algo que no podía dejar pasar.

“Me encanta cuando los fanáticos gritan, me encanta cuando se emocionan, pero creo que siendo alemán, y no estando realmente orgulloso de esa historia, no es realmente una cosa buena para hacer”, dijo Zverev a la prensa sobre el incidente.

“Si no reacciono, creo que es malo por mi parte”, indicó el alemán, que había terminado de jugar el partido más largo de esta edición del torneo de Nueva York.

Los partidos nocturnos en la pista Arthur Ashe, la mayor del mundo (23.000 asientos), son famosos por su atmósfera tan eléctrica como bulliciosa, lo que también ha generado críticas de jugadores como Daniil Medvedev, que demandan que se respete el silencio en momentos como el servicio.

La semana pasada, la jugadora alemana Laura Siegemund también protestó por el comportamiento del público durante su derrota en primera ronda ante la joven Coco Gauff, la gran favorita de los estadounidenses.

“No me respetaron, no respetaron mi forma de jugar, no respetaron a la jugadora que soy, no respetaron el buen tenis”, dijo la veterana tenista entre lágrimas a la prensa.

Fuente: TN

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai