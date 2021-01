Un procesado por el memorándum con Irán nuevo embajador de Argentina en Rusia

Se trata de Eduardo Zuain, quien fuera vicecanciller durante el gobierno de Cristina Kirchner y tuviera un rol fundamental en la redacción del Memorándum con los persas, sindicados por la justicia argentina como los presuntos responsables del atentado contra la Amia.

En diciembre de 2017, el fallecido juez Claudio Bonadio procesó y ordenó la detención de la actual vicepresidenta y varios de sus funcionarios, entre los que se encontraba Zuain, en la causa del Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 y en donde se denunció el encubrimiento para los sospechosos de haber volado la mutual judía, atentado que en 1994 mató a 85 personas.

Esa medida había recaído sobre Cristina Kirchner, el ex fallecido canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado. A todos ellos los acusaba de “encubrimiento y traición a la Patria”. La causa continua abierta y a la espera de un próximo juicio oral.

El designado es considerado un incondicional hombre de la ex presidenta argentina, que ya impuso también el nombramiento del polémico embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, que reemplazó tras una intempestiva salida al desplazado embajador de carrera Luis Maria Kreckler.

Los designados embajadores muestran claramente cual es alineamiento del gobierno argentino que vuelve a lo que fuera la política exterior durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Zuain, ve al gobierno de Nicolás Maduro como una víctima de la geopolítica norteamericana y al igual que otros referentes del gobierno, no considera en las denunciadas de violaciones a los derechos humanos, ni institucionales en el país bolivariano, un tema que deba ser tenido en cuenta ni mucho menos condenado.

Es sabido que los fueros políticos y diplomáticos sirven para evadir o por lo menos postergar la acción de la justicia. ¿Será esta designación además una cobertura frente al avance de la causa de traición a la patria contra aquellos que pergeñaron el memorándum con Irán?

