Con el amor no basta…dice el título de un libro

¿A qué se refiere, esta afirmación? si el amor en la pareja parece ser todo y solo eso…Les cuento que el amor importa y mucho pero hay parejas en conflicto que se quieren pero discuten y se agreden.

Cuando una pareja nos consulta usamos algunas técnicas, intentamos que la pareja abandone el hábito de enjuiciar al otro, y que deje de utilizar imágenes distorsionadas acerca de las intenciones de su pareja.

Con enjuiciar, quiero decir: sos un egoísta, no me mires, no te importo, etc etc.

Imágenes distorsionadas, son las ideas mentales que tengo del otro, pero que no se corresponden con la realidad.

Mucho para aprender y trabajar cuando la pareja busca armonía y placer en la relación.

Con el.amor no basta porque el amor es un arte y requiere de una estética para construir una realidad hecha de materia, imagen y sonidos.

