Netanyahu toma medidas para que el rey marroquí visite Israel antes de las elecciones

Funcionarios que trabajan en nombre del primer ministro Netanyahu y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional mantuvieron conversaciones con el Palacio Real de Marruecos para coordinar una visita a Israel del rey Mohammed VI en las próximas semanas.

La idea de este viaje es que se pueda realizar inmediatamente después de que se levante el cierre del aeropuerto Ben Gurion. Funcionarios israelíes dijeron que el rey ha condicionado su visita a Israel a realizar una visita similar a Ramallah para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen.

Netanyahu está presionando para que el rey marroquí haga la visita, que cree que será una “tarjeta” importante en su campaña electoral. El rey es ampliamente admirado por cientos de miles de israelíes de origen marroquí. Los diplomáticos israelíes dijeron que no estaban seguros de que el rey Mohammed estuviera de acuerdo en comparecer antes de las elecciones israelíes precisamente porque sabe que Netanyahu intentará utilizar su visita en su campaña de reelección. Un funcionario israelí de alto rango dijo: “Balfour Street y el Consejo de Seguridad Nacional quieren mucho que eso suceda, pero no estoy seguro de que puedan hacerlo antes de las elecciones. El rey podría sorprendernos y venir “.

El domingo, Israel abrió su embajada en Abu Dhabi con la llegada de Eitan Naeh, el diplomático que supervisará el funcionamiento de la embajada. Se espera que Israel abra un consulado en Dubai en breve. El cónsul general en Dubai será Ilan Stolman, un diplomático experimentado.

No está claro en este momento quién inaugurará la nueva embajada en Abu Dhabi: ¿será el Ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi en una ceremonia en línea a la que asistirá el Ministro de Relaciones Exteriores de los EAU, Abdullah bin Zayed, o será el Primer Ministro Netanyahu, quien será planea visitar Abu Dhabi y Dubai el 9 de febrero. Una tercera posibilidad es que las dos partes lleguen a un compromiso en el que Netanyahu y Ashkenazi asistan conjuntamente a la ceremonia.

