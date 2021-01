Georgia Tech adopta la definición de antisemitismo de la IHRA

Un año después de las acusaciones de que el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) se había negado a proteger los derechos civiles de los estudiantes y profesores judíos en el campus, la universidad llegó a un acuerdo con el autor y adoptó la definición de antisemitismo de la IHRA.

El Centro Estadounidense para el Derecho y la Justicia (ACLJ), en nombre de Hillels of Georgia, había pedido al Departamento de Educación de EE. UU. Que investigara si Lauren Blazofsky, entonces directora de Georgia Tech Hillel, no podía participar en un evento de “Palestina 101” Judío.

“Georgia Tech se complace en anunciar que las partes han llegado a un acuerdo y el caso ya está cerrado”, dijo la universidad el martes por la mañana . “Estamos comprometidos a fomentar la interacción reflexiva, la perspectiva global y la sensibilidad intercultural, y mantenemos una política sólida de igualdad de oportunidades, no discriminación y contra el acoso que se aplica a todos los miembros de la comunidad del Instituto”.

“El antisemitismo y cualquier otra forma de discriminación no son aceptables”, continuó, aceptando la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

“Estoy satisfecho con el resultado, ya que nos lleva hacia una dirección en la que los estudiantes pueden sentirse seguros y protegidos en el campus”, dijo Blazofsky, quien ahora es Director Asociado de Hillel en la Universidad de Emory, a The Algemeiner . “Nuestro objetivo desde el principio fue asegurarnos de que los estudiantes judíos, junto con cualquier estudiante en el campus, puedan confiar en GT para protegerlos cuando se enfrentan al antisemitismo o la discriminación. Nos alegra ver que la Universidad ha reconocido la definición de antisemitismo de la IHRA, ya que nos impulsa a trabajar juntos para educar a la comunidad sobre todas las formas de antisemitismo moderno ”.

La denuncia de enero de 2020 acusó a Georgia Tech de no “enfrentar el antisemitismo y proteger los derechos de los estudiantes y profesores judíos”. Se produjo después de que una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump afirmara que el Título VI de la Ley de Derechos Civiles protege contra la “discriminación antisemita por motivos de raza, color u origen nacional” en colegios y universidades.

Mark Goldfeder, el abogado que manejó el caso, dijo a The Algemeiner : “Creo que ambas partes estaban muy contentas con el resultado. Nos complace tener a GA Tech como socio en la lucha contra la discriminación y creemos que una declaración unificada sobre este tema ayudará a prevenir cualquier caso futuro de comportamiento antisemita y garantizará que si algo sucede, se trata de manera adecuada “.

Al adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA, Georgia Tech se une a 35 países y a un número creciente de universidades y otras instituciones.

“Hillels of Georgia se complace en resolver la queja del Título VI con el Instituto de Tecnología de Georgia”, dijo Elliot Karp, director ejecutivo de Hillels of Georgia, a The Algemeiner . “Nuestra resolución positiva beneficia tanto a Hillel como a Georgia Tech. Protege los derechos e intereses de los estudiantes judíos y los de todos los estudiantes que deberían estar libres de cualquier forma de intolerancia, injusticia y discriminación en el campus. Esperamos trabajar en asociación y colaboración con Georgia Tech para mantener una comunidad universitaria abierta, bienvenida e inclusiva para todos “.

Con información de Algemeiner