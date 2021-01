James Caan, actor

James Edmund Caan es un actor estadounidense de cine y televisión, conocido por papeles como Sonny Corleone en El padrino, Ed Deline en Las Vegas y Paul Sheldon en Misery. Durante su carrera ha sido nominado a los premios Óscar, Emmy y Globos de Oro por sus actuaciones. Es hijo de Sophie y Arthur Caan, (Caan es otra forma de expresar Cohen) pareja de inmigrantes judíos procedentes de Alemania. Se graduó en la escuela de actores Neighborhood Playhouse de Nueva York, donde uno de sus profesores fue el legendario Sanford Meisner. Empezó su carrera como actor en diversas series de televisión como Los Intocables, The Alfred Hitchcock Hour, Kraft Suspense Theatre, Combat!, Ben Casey, Dr. Kildare, The Wide Country, Alcoa Premiere, Ruta 66 y Naked City.

Su primera aparición importante en una película fue como villano en el thriller de 1964 Una mujer atrapada. Más tarde, en 1967, actuó junto a John Wayne y Robert Mitchum en la película El Dorado. Francis Ford Coppola lo contrató para interpretar a un jugador de fútbol americano en la película Llueve sobre mi corazón de 1969, dos años más tarde repetiría papel en el telefilm Brian’s Song. En 1972 de nuevo Coppola requiere sus servicios para la primera parte de la trilogía de El Padrino, donde interpreta a Santino “Sonny” Corleone y gracias al cual fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto.

Entre 1973 y 1982 interviene en distintas películas de Hollywood, interpretando a personajes variados. Entre estas películas se encuentran Cinderella Liberty, Rollerball, Harry And Walter Go To New York, A Bridge Too Far, Comes A Horseman y Chapter Two. En 1980 realiza su ópera prima como director, Hide In Plain Sight, un film que narra la historia de un padre en busca de su hija perdida en un programa de protección oficial y que el propio Caan protagoniza. Un año más tarde trabaja en Thief, dirigida por Michael Mann, donde interpreta a un experto en seguridad. James Caan ha afirmado que el papel en esta película de cine negro, es del que está más orgulloso tras El Padrino.

Tras la muerte de su hermana, debido a problemas con la cocaína, sufrió una depresión que le llevó a no participar en ninguna película entre 1982 y 1987. Su reaparición fue de nuevo con Francis Ford Coppola en Gardens of Stone como sargento de la armada. En 1988 y 1990 actuó en las películas Alien Nation, Dick Tracy y Misery, donde compartió cartel con Kathy Bates, ganadora del Óscar a la mejor actriz. En 1992 coprotagonizó junto a Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage el filme Luna de miel para tres.

También participó junto a Arnold Schwarzenegger en Eraser en 1996. Tres años más tarde, siguiendo la estela de Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Powers Boothe y Danny Glover interpreta al detective Philip Marlowe en la película Poodle Springs de HBO. Durante los inicios de la década 2000 trabajó en películas como The Yards (2000), City of Ghosts (2002), Dogville (2003) o Elf (2003). En 2003 fue elegido para el papel de Ed Deline, un exagente de la CIA, jefe de operaciones del casino Montecito, en la serie de televisión Las Vegas. En 2008 participó en la película Wisegal (Una mujer en la mafia), como Salvatore Palmeri.

Caan se declaró «muy pro-Israel», afirmando: «No me puede gustar alguien que no lo sea».

